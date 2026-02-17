Не верила, что лепешки без муки могут быть вкусными, пока не попробовала морковные: теперь любимые

Не верила, что лепешки без муки могут быть вкусными, пока не попробовала морковные: теперь любимые

Не верила, что лепешки без муки могут быть вкусными, пока не попробовала морковные! Теперь они любимые, постоянно пеку. Они хороши сами по себе, а также как полезная основа для сэндвичей с ветчиной или творожным сыром.

Вкус получается насыщенно-овощным, с приятной сладостью моркови и пикантными нотками расплавленного сыра, а текстура — плотной, но сочной внутри с золотистой корочкой снаружи.

Для приготовления понадобится: 3 крупные моркови, 150 г твердого сыра, 2 яйца, соль, черный перец, сушеный чеснок или зелень по вкусу. Морковь и сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте тертую морковь, сыр, яйца и специи. Масса должна быть достаточно влажной, но держать форму. Застелите противень пергаментом и сформируйте лепешки, выкладывая столовой ложкой порции смеси и слегка прижимая их. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяных краев.

Ранее стало известно, как приготовить ленивый пирог ачма — альтернативу хачапури.