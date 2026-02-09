Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 15:02

Кто куда, а у меня крабовые пошли в бутерброд: какое чудо получилось! Выложила на батон — и запекла: гренки с крабами и сырком за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется чего-то быстрого, сытного и необычного — этот рецепт всегда выручает. Простые продукты, минимум хлопот и результат, как из кафе: хрустящий батон, нежная начинка и аромат на всю кухню. Такие гренки исчезают со стола первыми — проверено не раз. Снаружи — румяная корочка, внутри — мягкая, сливочная начинка с крабовыми палочками. Отличный вариант для завтрака, перекуса или неожиданных гостей.

Ингредиенты: батон — 6–8 ломтиков, яйца — 1 шт., крабовые палочки — 80–100 г, плавленый сырок — 1 шт. (90–100 г), твёрдый сыр — 40–50 г, зелёный лук — небольшой пучок, соль — по вкусу, специи или прованские травы — по желанию.

Как готовить: крабовые палочки мелко нарезаем. Плавленый сырок и твёрдый сыр натираем на тёрке. Зелёный лук измельчаем. В миске смешиваем яйцо, сыр, крабовые палочки и лук, добавляем соль и специи, хорошо перемешиваем до однородности. Ломтики батона выкладываем на противень с пергаментом и равномерно распределяем начинку. Сверху можно слегка прижать ложкой. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 10–15 минут — до румяной корочки и расплавленного сыра. Подаём горячими, при желании дополняем соусом из йогурта, чеснока и зелени.

Ранее мы делились интересным рецептом, в котором вместо лаваша — картошка. Картофельный ролл, который покоряет с первого кусочка.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Общество
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Всю жизнь делали неправильно: вот как на самом деле нужно пользоваться прессом для чеснока — а мы голову морочим
Общество
Всю жизнь делали неправильно: вот как на самом деле нужно пользоваться прессом для чеснока — а мы голову морочим
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Общество
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Приноровилась делать такую суши-запеканку с крабовыми палочками: дети сказали, что вкуснее роллов из доставки
Общество
Приноровилась делать такую суши-запеканку с крабовыми палочками: дети сказали, что вкуснее роллов из доставки
Варить не надо ничего: салат «Выручайка» за 7 минут — с крабовыми палочками и фасолью
Общество
Варить не надо ничего: салат «Выручайка» за 7 минут — с крабовыми палочками и фасолью
крабовые палочки
простой рецепт
гренки
бутерброды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Пенкин рассказал правду о романе с Долиной в 1990-е годы
Бородин назвал тайного спонсора роскошного дня рождения Авроры Кибы
Персонал скандального московского пансионата связывал постояльцев
Эндокринолог рассказала, как вылечить гиперпаратиреоз
Стало известно о тратах Ивлеевой на увеличение груди
Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова
Диетолог раскрыл главную пользу киви для здоровья
Смерть Румынии: почему НАТО не разместит войска в Приднестровье
«Ответ не устраивает»: Хинштейн осудил мэра Курска за плохую уборку снега
Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза
Пенкин раскрыл, за что перед ним извинялся Градский
Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы
Сын Бекхэмов набил на шее тату в честь семьи на фоне скандала с братом
В ГД заявили о нарушении правил лыжником, отнявшим медаль у Коростелева
«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской
На Кубани вынесли приговор индийцу-педофилу
Суд Челябинска удвоил наказание для экс-замминистра Бахаева
«Лишает козырей»: на Западе забили тревогу из-за ухудшающейся позиции Киева
В США раскрыли, как Россия лишила Киев дипломатических козырей
В МИД России высказались о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.