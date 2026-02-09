Кто куда, а у меня крабовые пошли в бутерброд: какое чудо получилось! Выложила на батон — и запекла: гренки с крабами и сырком за 10 минут

Когда хочется чего-то быстрого, сытного и необычного — этот рецепт всегда выручает. Простые продукты, минимум хлопот и результат, как из кафе: хрустящий батон, нежная начинка и аромат на всю кухню. Такие гренки исчезают со стола первыми — проверено не раз. Снаружи — румяная корочка, внутри — мягкая, сливочная начинка с крабовыми палочками. Отличный вариант для завтрака, перекуса или неожиданных гостей.

Ингредиенты: батон — 6–8 ломтиков, яйца — 1 шт., крабовые палочки — 80–100 г, плавленый сырок — 1 шт. (90–100 г), твёрдый сыр — 40–50 г, зелёный лук — небольшой пучок, соль — по вкусу, специи или прованские травы — по желанию.

Как готовить: крабовые палочки мелко нарезаем. Плавленый сырок и твёрдый сыр натираем на тёрке. Зелёный лук измельчаем. В миске смешиваем яйцо, сыр, крабовые палочки и лук, добавляем соль и специи, хорошо перемешиваем до однородности. Ломтики батона выкладываем на противень с пергаментом и равномерно распределяем начинку. Сверху можно слегка прижать ложкой. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 10–15 минут — до румяной корочки и расплавленного сыра. Подаём горячими, при желании дополняем соусом из йогурта, чеснока и зелени.

