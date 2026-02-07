Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо лаваша — картошка: картофельный ролл, который покоряет с первого кусочка

Фото: D-NEWS.ru
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит необычные и сытные блюда. Хрустящая картофельная основа с расплавленным сыром легко заменяет лаваш, а начинку можно менять по настроению. Получается очень вкусно, красиво и по-домашнему уютно — отличный вариант для обеда, ужина или перекуса.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт., твердый сыр — 100–120 г, растительное масло — для смазывания, соль — по вкусу. Для начинки (варианты): плавленый сыр, зелень, авокадо, окорок; или плавленый сыр, зелень, слабосоленая семга.

Приготовление: картофель нарезают очень тонкими кружочками. Противень застилают пергаментом, слегка смазывают маслом и выкладывают картофель внахлест. Солят, посыпают тертым сыром и отправляют в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 20 минут до мягкости и румяной корочки. За 5 минут до готовности включают режим конвекции, чтобы сыр красиво подрумянился. Готовый пласт достают, аккуратно переворачивают сыром вниз и снимают пергамент. Сверху выкладывают выбранную начинку, сворачивают в плотный рулет и разрезают на порции.

Ранее мы делились рецептом салата из пекинской капусты. Вкуснота с медом и соевым соусом.

Проверено редакцией
