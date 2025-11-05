Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 19:28

«Селедка под шубой по-скандинавски»: меняем свеклу на яблоко — и выходит настоящая бомба вкусов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот слоеный салат «Селедка под шубой по-скандинавски» поражает гармоничным сочетанием вкусов. Меняем свеклу на яблоко — и выходит настоящая бомба вкусов!

Для приготовления вам понадобится: 2 отварные картофелины, 1 слабосоленая сельдь, 1 луковица, 1 отварная морковь, 1 кисло-сладкое яблоко, 2 вареных яйца, майонез для заправки. Все ингредиенты натрите на крупной терке или мелко нарежьте и выкладывайте слоями в следующей последовательности: первый слой — отварной картофель, слегка подсоленный и смазанный майонезом; второй — филе сельди, нарезанное мелкими кубиками; третий — тонкие полукольца репчатого лука; четвертый — тертая отварная морковь с майонезной сеткой; пятый — очищенное и натертое яблоко; завершающий слой — тертые яйца, которыми обильно посыпается салат.

Дайте блюду пропитаться в холодильнике 2–3 часа. Вкус получается сложным и сбалансированным: нежная картофельная основа, пикантная сельдь, острый лук, сладковатая морковь, освежающее яблоко и сливочные яйца создают удивительную композицию, где каждый компонент подчеркивает следующий, а майонез объединяет все слои в единое целое.

Ранее стало известно, как приготовить необычный салат из крабовых палочек на каждый день.

