Забудьте про калории! Готовлю мороженое из нута, какао и растительного молока. На вкус — как пломбир, а пользы — масса

Это не пустые углеводы и насыщенные жиры, а полноценный перекус. Нут — источник белка и клетчатки, темный шоколад — антиоксидантов, инулин — пребиотик. Такое мороженое можно есть даже на диете, не испытывая угрызений совести.

Темный шоколад (80 г) ломаю на кусочки и растапливаю на водяной бане или в микроволновке. В чашу мощного блендера выкладываю отварной или консервированный нут (150 г, жидкость слить, промыть). Добавляю растительное молоко (400 мл, миндальное, кокосовое или овсяное), растопленный шоколад, ореховый урбеч (40 г, миндальный или фундуковый), какао-порошок (15 г), сахар или сироп (40 г), инулин (10 г, по желанию, для текстуры), ванилин и щепотку соли. Взбиваю на высокой скорости 3–5 минут до получения абсолютно гладкой, однородной, воздушной массы. Пробую на сладость. Переливаю смесь в контейнер для заморозки с крышкой. Убираю в морозилку. Через час достаю и вилкой или венчиком хорошо перемешиваю, разбивая образовавшиеся по краям кристаллы льда. Возвращаю в морозилку. Через 2–3 часа повторяю процедуру. Всего нужно 2–3 помешивания с интервалом в пару часов. Затем даю мороженому полностью затвердеть (лучше на ночь). Перед подачей даю постоять 5–10 минут при комнатной температуре для лучшей консистенции.

