Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 12:44

Забудьте про калории! Готовлю мороженое из нута, какао и растительного молока. На вкус — как пломбир, а пользы — масса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это не пустые углеводы и насыщенные жиры, а полноценный перекус. Нут — источник белка и клетчатки, темный шоколад — антиоксидантов, инулин — пребиотик. Такое мороженое можно есть даже на диете, не испытывая угрызений совести.

Темный шоколад (80 г) ломаю на кусочки и растапливаю на водяной бане или в микроволновке. В чашу мощного блендера выкладываю отварной или консервированный нут (150 г, жидкость слить, промыть). Добавляю растительное молоко (400 мл, миндальное, кокосовое или овсяное), растопленный шоколад, ореховый урбеч (40 г, миндальный или фундуковый), какао-порошок (15 г), сахар или сироп (40 г), инулин (10 г, по желанию, для текстуры), ванилин и щепотку соли. Взбиваю на высокой скорости 3–5 минут до получения абсолютно гладкой, однородной, воздушной массы. Пробую на сладость. Переливаю смесь в контейнер для заморозки с крышкой. Убираю в морозилку. Через час достаю и вилкой или венчиком хорошо перемешиваю, разбивая образовавшиеся по краям кристаллы льда. Возвращаю в морозилку. Через 2–3 часа повторяю процедуру. Всего нужно 2–3 помешивания с интервалом в пару часов. Затем даю мороженому полностью затвердеть (лучше на ночь). Перед подачей даю постоять 5–10 минут при комнатной температуре для лучшей консистенции.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про омлет и драники! Жарю капустный пирог с морковью. С одной стороны хрустящий, внутри — как запеканка
Общество
Забудьте про омлет и драники! Жарю капустный пирог с морковью. С одной стороны хрустящий, внутри — как запеканка
Секрет идеального соуса к мясу-гриль: взбиваю свежий ананас с перцем чили и сладким соусом. Объедение!
Общество
Секрет идеального соуса к мясу-гриль: взбиваю свежий ананас с перцем чили и сладким соусом. Объедение!
Мед, грецкие орехи и пряные коржи — это торт «Бабушкин сундук». Аромат праздничного тепла и детства
Общество
Мед, грецкие орехи и пряные коржи — это торт «Бабушкин сундук». Аромат праздничного тепла и детства
Долой салаты! Готовлю куриные рулетики с ананасом — и закуска, и горячее
Семья и жизнь
Долой салаты! Готовлю куриные рулетики с ананасом — и закуска, и горячее
Обжарьте муку на сковороде: пирожные «Крошка» в стакане — чумовой десерт за 15 минут
Общество
Обжарьте муку на сковороде: пирожные «Крошка» в стакане — чумовой десерт за 15 минут
еда
рецепты
десерты
мороженое
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хочу знать, кто его убил»: брат Эпштейна о новом отчете вскрытия тела
Опубликован календарь праздничных выходных в 2026 году
Президент Колумбии сделал заявление о мировой войне
Как обмануть желудок? Сытный крем-суп без калорий
В Норвегии придумали способ защитить Гренландию от Трампа
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега
У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта
Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников
«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
Королевская семья Британии: новости, в Сеть слили «обнаженку» Миддлтон?
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X
Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов
Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии
Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»
Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января
ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО
Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе
Полиция Украины мародерствовала после удара ВСУ по Красноармейску
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.