Самый вкусный салат с корейской морковью: готовим «Сеул» — сочный и быстрый, всегда выручает

Этот салат «Сеул» готовится за считанные минуты, а вкус у него такой, будто вы старались гораздо дольше. Нежная курица, отварной картофель, свежая пекинская капуста и пикантная корейская морковь создают очень удачное сочетание. Отличный вариант, когда нужно накормить семью или быстро собрать красивое блюдо к столу.

Ингредиенты: куриное филе (отварное) — 300 г, картофель (отварной) — 2 шт., яйца (варёные) — 3 шт., пекинская капуста — 200 г, морковь по-корейски — 150 г, твёрдый сыр — 100 г, майонез — 3–4 ст. л., чёрные маслины — 50 г, свежая зелень — по вкусу.

Приготовление: отварное куриное филе и картофель нарежьте кубиками или соломкой. Яйца мелко порежьте, пекинскую капусту тонко нашинкуйте, сыр натрите на крупной тёрке. Если морковь по-корейски длинная, разрежьте её на несколько частей. В глубокой миске соедините курицу, картофель, яйца, капусту, корейскую морковь и сыр. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте до однородности. Выложите салат горкой на блюдо, украсьте половинками маслин и свежей зеленью. Салат получается сочным, сытным и очень вкусным — идеален и для будней, и для праздника.

