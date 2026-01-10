Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 12:30

Самый вкусный салат с корейской морковью: готовим «Сеул» — сочный и быстрый, всегда выручает

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат «Сеул» готовится за считанные минуты, а вкус у него такой, будто вы старались гораздо дольше. Нежная курица, отварной картофель, свежая пекинская капуста и пикантная корейская морковь создают очень удачное сочетание. Отличный вариант, когда нужно накормить семью или быстро собрать красивое блюдо к столу.

Ингредиенты: куриное филе (отварное) — 300 г, картофель (отварной) — 2 шт., яйца (варёные) — 3 шт., пекинская капуста — 200 г, морковь по-корейски — 150 г, твёрдый сыр — 100 г, майонез — 3–4 ст. л., чёрные маслины — 50 г, свежая зелень — по вкусу.

Приготовление: отварное куриное филе и картофель нарежьте кубиками или соломкой. Яйца мелко порежьте, пекинскую капусту тонко нашинкуйте, сыр натрите на крупной тёрке. Если морковь по-корейски длинная, разрежьте её на несколько частей. В глубокой миске соедините курицу, картофель, яйца, капусту, корейскую морковь и сыр. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте до однородности. Выложите салат горкой на блюдо, украсьте половинками маслин и свежей зеленью. Салат получается сочным, сытным и очень вкусным — идеален и для будней, и для праздника.

Ранее мы делились рецептом салата «Нежность» с крабовыми палочками. Легкий, сочный и тает во рту.

Проверено редакцией
Читайте также
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Семья и жизнь
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Овощной салат «Зимний» без майонеза: ничего варить и утрамбовывать слоями не нужно, нарезал — и готово
Общество
Овощной салат «Зимний» без майонеза: ничего варить и утрамбовывать слоями не нужно, нарезал — и готово
Удивите семью необычной подачей ужина: курица в съедобных горшочках — готовить проще, чем кажется
Общество
Удивите семью необычной подачей ужина: курица в съедобных горшочках — готовить проще, чем кажется
Забудьте о сухих отбивных: этот сырный кляр сделает курицу сочной с хрустящей золотистой корочкой
Общество
Забудьте о сухих отбивных: этот сырный кляр сделает курицу сочной с хрустящей золотистой корочкой
Рулет с морковью по-корейски «Восточный экспресс»: дешево, вкусно, быстро
Семья и жизнь
Рулет с морковью по-корейски «Восточный экспресс»: дешево, вкусно, быстро
салаты
курица
корейская морковь
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликован календарь праздничных выходных в 2026 году
Президент Колумбии сделал заявление о мировой войне
Как обмануть желудок? Сытный крем-суп без калорий
В Норвегии придумали способ защитить Гренландию от Трампа
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега
У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта
Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников
«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
Королевская семья Британии: новости, в Сеть слили «обнаженку» Миддлтон?
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X
Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов
Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии
Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»
Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января
ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО
Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе
Полиция Украины мародерствовала после удара ВСУ по Красноармейску
Россия поразила объекты ВПК Украины
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.