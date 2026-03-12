Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 07:36

Всего 4 простых слоя, но все поражены: простой салат «Восторг» с варёной курочкой

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Восторг» не требует сложных ингредиентов и долгой подготовки, но вкус получается действительно ярким. Он собирается всего из четырёх слоёв, но именно эта простота делает его особенным: каждый ингредиент хорошо чувствуется, а лёгкая майонезная прослойка объединяет всё в нежное и сочное блюдо.

Ингредиенты: свежие шампиньоны — 300 г, лук — 1 крупная луковица, куриное филе — 200 г, корейская морковь — 150 г, свежие огурцы — 2 шт. (если небольшие), майонез — 80–100 г.

Куриное филе заранее отварите в подсоленной воде и остудите. Грибы нарежьте соломкой и обжарьте на сковороде вместе с мелко нарезанным луком до золотистого цвета, затем дайте им немного остыть. Огурцы можно нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной тёрке. Курицу также нарежьте соломкой.

На дно тарелки нанесите тонкий слой майонеза. Далее выкладывайте салат слоями: сначала жареные грибы с луком, затем куриное филе и немного майонеза, после этого корейскую морковь и сверху свежий огурец.

Ранее мы делились рецептом вкусноты из баночки сардин. Бутерброды «Мимоза» — яркая закуска, которая исчезает со стола первой.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
