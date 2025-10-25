Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 12:46

Этот салат можно готовить каждый день, и он не надоедает: с крабовыми палочками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат можно готовить каждый день, и он не надоедает. Вкус получается свежим и насыщенным: нежные крабовые палочки и кремовый сырок создают основу, огурец добавляет сочность, а чеснок завершает композицию пикантностью.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 плавленый сырок, 1 свежий огурец, 200 г консервированной кукурузы, 2 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. майонеза и зелень для украшения. Крабовые палочки нарежьте кубиками, сырок натрите на крупной терке, огурец измельчите соломкой или кубиками. Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте кукурузу без жидкости, выдавите чеснок и заправьте майонезом. Дайте салату пропитаться 15–20 минут в холодильнике.

Этот салат особенно хорош с поджаренным хлебом или как самостоятельная закуска, а его приготовление занимает не более 10 минут!

Ранее стало известно, как приготовить квашеную капусту со сладким перцем для зимних застолий: отлично хранится.

Читайте также
Салат-сковорода для согревающего ужина: беру охотничьи колбаски с овощами — через 30 минут ароматное блюдо на столе
Общество
Салат-сковорода для согревающего ужина: беру охотничьи колбаски с овощами — через 30 минут ароматное блюдо на столе
Персики, бекон, креветки — неожиданное сочетание для салата: попробовал раз и теперь готовлю постоянно
Общество
Персики, бекон, креветки — неожиданное сочетание для салата: попробовал раз и теперь готовлю постоянно
Завтрак за 15 минут! Ленивый финский блин-гигант: только тыква, яйца и немного молока
Общество
Завтрак за 15 минут! Ленивый финский блин-гигант: только тыква, яйца и немного молока
Без надоевшего риса и огурцов: крабовый салат по-новому — все гости просили этот рецепт, фишка в яичных блинчиках
Общество
Без надоевшего риса и огурцов: крабовый салат по-новому — все гости просили этот рецепт, фишка в яичных блинчиках
Картошка с соусом из крабовых палочек: секрет хрустящести в 1 ингредиенте — шикарное блюдо из простых продуктов
Общество
Картошка с соусом из крабовых палочек: секрет хрустящести в 1 ингредиенте — шикарное блюдо из простых продуктов
салаты
рецепты
крабовые палочки
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
В России объявили в розыск куратора теракта в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.