Этот салат можно готовить каждый день, и он не надоедает: с крабовыми палочками

Этот салат можно готовить каждый день, и он не надоедает. Вкус получается свежим и насыщенным: нежные крабовые палочки и кремовый сырок создают основу, огурец добавляет сочность, а чеснок завершает композицию пикантностью.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 плавленый сырок, 1 свежий огурец, 200 г консервированной кукурузы, 2 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. майонеза и зелень для украшения. Крабовые палочки нарежьте кубиками, сырок натрите на крупной терке, огурец измельчите соломкой или кубиками. Смешайте все ингредиенты в салатнике, добавьте кукурузу без жидкости, выдавите чеснок и заправьте майонезом. Дайте салату пропитаться 15–20 минут в холодильнике.

Этот салат особенно хорош с поджаренным хлебом или как самостоятельная закуска, а его приготовление занимает не более 10 минут!

