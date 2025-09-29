Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 19:46

Квашеная капуста со сладким перцем для зимних застолий: отлично хранится

Квашеная капуста со сладким перцем — это витаминная бомба для зимних застолий, которая отлично хранится благодаря правильной технологии приготовления. Эта закуска не только вкусна, но и полезна — она укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение.

Рецепт: нашинкуйте 3 кг белокочанной капусты, нарежьте соломкой 5–6 разноцветных болгарских перцев, добавьте две натертые на крупной терке моркови и 50 г соли. Тщательно перемешайте и помните руками до выделения сока. Плотно уложите овощи в эмалированную или стеклянную емкость, сверху поставьте гнет и оставьте при комнатной температуре на три дня, ежедневно протыкая содержимое деревянной палочкой для выхода газа. Затем добавьте специи: 1 ст. л. сахара, 10 горошин черного перца и 5–7 зонтиков укропа. Переложите капусту в стерильные банки, залейте выделившимся рассолом и храните в прохладном месте.

Вкус получается сбалансированным: хрустящая капуста с легкой кислинкой сочетается со сладостью перца и ароматом укропа. Правильно приготовленная капуста хранится до шести месяцев, становясь только вкуснее со временем!

Ранее стало известно, как замариновать острую капусту со свеклой на зиму.

