Остренькая капустка — хрустит и тает во рту! Закуска к мясу и картошке, которая готовится очень быстро

Остренькая капустка — хрустит и тает во рту! Закуска к мясу и картошке, которая готовится очень быстро

Остренькая капустка — хрустит и тает во рту! Закуска к мясу и картошке, которая готовится очень быстро. Попробовала этот рецепт — и теперь готовлю только так! Идеальная закуска и к праздничному столу, и к обычному ужину. Капуста получается хрустящей, в меру острой и невероятно ароматной. Готовится быстро, а съедается еще быстрее!

Берем: капуста — 2 кг, морковь — 3–4 шт., чеснок — 4 зубчика. Для маринада: вода — 1 л, сахар или заменитель — 1/2 стакана, соль — 2 ст. л. с горкой, перец-горошек — 10 шт., гвоздика — 5 шт., лавровый лист — 4 шт., масло оливковое — 1/2 стакана, уксус 9% — 1/2 стакана.

Капусту шинкуем, морковь трем на крупной терке, чеснок мелко режем. Складываем все в просторную миску. Для маринада кипятим воду с сахаром, солью и специями 10 минут. Добавляем масло и уксус, немного остужаем и заливаем капусту. Ставим под гнет до полного остывания, затем перекладываем в банку и убираем в холодильник. Уже через сутки можно пробовать! Хранится отлично, но обычно разлетается за полдня.

Ранее мы делились рецептом к Новому году. Тарталетки из тонны маргарина не берем, готовим сами из теста фило.