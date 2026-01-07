Атака США на Венесуэлу
Капустка медовая — это настоящий хит: попробуете один раз — и забудете другие капустные салаты

Капустка медовая — это настоящий хит! Легкий, ароматный салат, который отлично подходит и к мясу, и к рыбе, и просто как самостоятельная закуска. Хрустящая капуста, свежие овощи и медовая заправка дают приятный баланс сладкого и кислого вкуса. Готовится быстро, а после настаивания становится еще вкуснее.

Ингредиенты: белокочанная капуста — 500 г, болгарский перец — 1–2 шт., свежие огурцы — 2–3 шт. (средние), репчатый лук — 1 шт. Заправка: мед — 1,5 ст. л., соль — 1 ч. л. (или по вкусу), уксус 9% — 3–4 ст. л., растительное или оливковое масло — 3–4 ст. л.

Приготовление: капусту тонко нашинкуйте, переложите в миску и слегка помните руками, чтобы она стала мягче и сочнее. Болгарский перец нарежьте тонкими полосками, свежие огурцы — соломкой или полукружьями, лук — мелкими кубиками. Соедините все овощи и хорошо перемешайте. Для заправки, если мед густой, слегка растопите его, добавьте соль и уксус, тщательно перемешайте. Влейте заправку к овощам, накройте миску крышкой и уберите в холодильник на 1–2 часа, чтобы салат настоялся. Перед подачей еще раз перемешайте, при необходимости скорректируйте соль и заправьте маслом. Салат получается сочным, освежающим и очень гармоничным — идеальный вариант на каждый день.

Ранее мы делились рецептом гениальной суши-закуски, которая получится у каждого. Нужны крабовые палочки и банка копченой пасты.

