Никакой возни с тестом: нашинковал капусту, добавил яйцо, специи — и на сковороду. Оладьи получаются кружевные, хрустящие, объедение! Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина. Его необычность в том, что никакой муки не нужно — только сочная молодая капуста, яйцо и любимые специи создают ту самую идеальную текстуру. Получается обалденная вкуснятина: нежные, мягкие внутри оладьи с аппетитной хрустящей корочкой и кружевными краями, которые так и просятся в рот. Аромат чеснока и зелени разносится по всей кухне, собирая домашних за столом ещё до того, как оладьи успевают остыть. Они исчезают со сковороды мгновенно, и всегда хочется добавки.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г молодой белокочанной капусты, 2 яйца, 2 ст. ложки муки (можно заменить манкой), соль, чёрный перец, любимые специи (например, паприка или куркума) и пучок свежей зелени. Капусту тонко нашинкуйте, переложите в миску, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Добавьте яйца, муку, перец, специи и мелко рубленую зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте капустную массу ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

