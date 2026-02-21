Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 11:00

Гренки по-адыгейски с сыром и зеленью: нежная серединка, хрустящие края — тают во рту за 5 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти гренки по-адыгейски — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится за 5 минут, а съедается ещё быстрее. Их необычность в том, что нежный, чуть солоноватый адыгейский сыр в сочетании со свежей зеленью и хрустящей золотистой корочкой создаёт тот самый кавказский колорит, от которого невозможно оторваться. Получается обалденная вкуснятина: мягкая, тающая во рту серединка с ароматными травами и аппетитная румяная корочка снаружи. Гренки идеальны к завтраку, как лёгкий перекус или дополнение к первым блюдам — они исчезают со сковороды мгновенно, не успевая остыть.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков белого хлеба или батона, 200 г адыгейского сыра, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, кинза), 2 зубчика чеснока, 1 яйцо (по желанию) и сливочное масло для жарки. Сыр разомните вилкой, смешайте с мелко рубленой зеленью и измельчённым чесноком. При желании можно добавить яйцо для связки. Хлеб обжарьте на сковороде со сливочным маслом с одной стороны до золотистости. Переверните, на поджаренную сторону выложите сырную массу, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 2–3 минуты, пока сыр не станет мягким. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Никакой возни с тестом: нашинковал капусту, добавил яйцо, специи — и на сковороду. Оладьи получаются кружевные, хрустящие, объедение
Общество
Никакой возни с тестом: нашинковал капусту, добавил яйцо, специи — и на сковороду. Оладьи получаются кружевные, хрустящие, объедение
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Гренки по-мегрельски с сыром и зеленью: хрустящая корочка, тягучая начинка — объедение за 5 минут
Общество
Гренки по-мегрельски с сыром и зеленью: хрустящая корочка, тягучая начинка — объедение за 5 минут
Армянские гренки с мацони и зеленью: простые продукты, а вкус как в ресторанчике в Ереване
Общество
Армянские гренки с мацони и зеленью: простые продукты, а вкус как в ресторанчике в Ереване
Блины «Зебра» — полосатое чудо: готовим за 30 минут, съедаем за 5!
Семья и жизнь
Блины «Зебра» — полосатое чудо: готовим за 30 минут, съедаем за 5!
рецепты
гренки
кулинария
сыр
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский повез раненого в больницу и погиб вместе с пассажирами
Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот начал петь патриотические песни
Звезда «Реальных пацанов» ушел из жизни после тяжелой болезни
Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос
Украина нашла «замену» нефтепроводу «Дружба»
Американист ответил, почему Трамп ввел глобальную пошлину
Королевская семья Британии: новости, Карла III свергнут из-за Эндрю?
Суд отклонил жалобу на приговор певцу Шарлоту
Российские военные оставили ВСУ без установок HIMARS и «Фламинго»
Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЯНАО
Франция поставила исторический рекорд по закупкам российского титана
ПВО и РЭБ заработали в усиленном режиме в Татарстане
Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем
Российские войска приблизились к освобождению ДНР
Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет холоднее всего
Появились новые подробности в деле о таинственном исчезновении Усольцевых
Армия России лишила ВСУ преимущества в воздухе на одном из направлений
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Глава театра-студии Шиловского назвал новую цель учреждения
В Берлине вынесли приговор Евросоюзу и предложили России строить новый мир
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.