Гренки по-адыгейски с сыром и зеленью: нежная серединка, хрустящие края — тают во рту за 5 минут

Эти гренки по-адыгейски — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится за 5 минут, а съедается ещё быстрее. Их необычность в том, что нежный, чуть солоноватый адыгейский сыр в сочетании со свежей зеленью и хрустящей золотистой корочкой создаёт тот самый кавказский колорит, от которого невозможно оторваться. Получается обалденная вкуснятина: мягкая, тающая во рту серединка с ароматными травами и аппетитная румяная корочка снаружи. Гренки идеальны к завтраку, как лёгкий перекус или дополнение к первым блюдам — они исчезают со сковороды мгновенно, не успевая остыть.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков белого хлеба или батона, 200 г адыгейского сыра, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, кинза), 2 зубчика чеснока, 1 яйцо (по желанию) и сливочное масло для жарки. Сыр разомните вилкой, смешайте с мелко рубленой зеленью и измельчённым чесноком. При желании можно добавить яйцо для связки. Хлеб обжарьте на сковороде со сливочным маслом с одной стороны до золотистости. Переверните, на поджаренную сторону выложите сырную массу, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 2–3 минуты, пока сыр не станет мягким. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

