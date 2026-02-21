Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 11:00

Блины «Зебра» — полосатое чудо: готовим за 30 минут, съедаем за 5!

Блины «Зебра» Блины «Зебра» Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Контрастные полоски превращают обычные блинчики в эффектное блюдо, которое выглядит так, будто вы провели на кухне полдня.

В глубокой миске взбейте 3 яйца с 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Влейте 500 мл молока, перемешайте. Постепенно всыпьте 250–270 г просеянной муки, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Добавьте 3 ст. л. растительного масла — тесто готово.

Отлейте примерно 200 мл теста в отдельную емкость, добавьте 1 ст. л. какао-порошка и 1 ст. л. масла, тщательно перемешайте. Перелейте шоколадное тесто в пластиковую бутылку с тонким носиком или в кондитерский мешок.

Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Сначала нанесите шоколадное тесто спиралью или любым узором — дайте ему схватиться буквально 15–20 секунд. Затем сверху налейте обычное тесто и распределите по сковороде. Жарьте блин с одной стороны до румяности, переверните и подрумяньте с другой. С каждым новым блином рисунок будет уникальным.

Готовые блины складывайте стопкой — полоски проступят еще ярче. Подавайте со сгущенкой, вареньем, медом или просто так.

  • Совет: чтобы узоры получались четкими, шоколадное тесто должно быть чуть гуще обычного — при необходимости добавьте в него еще немного муки или какао.

Как покрасить блины гречкой? Поделились необычным способом!

блины
рецепты
Масленица
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский повез раненого в больницу и погиб вместе с пассажирами
Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот начал петь патриотические песни
Звезда «Реальных пацанов» ушел из жизни после тяжелой болезни
Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос
Украина нашла «замену» нефтепроводу «Дружба»
Американист ответил, почему Трамп ввел глобальную пошлину
Королевская семья Британии: новости, Карла III свергнут из-за Эндрю?
Суд отклонил жалобу на приговор певцу Шарлоту
Российские военные оставили ВСУ без установок HIMARS и «Фламинго»
Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЯНАО
Франция поставила исторический рекорд по закупкам российского титана
ПВО и РЭБ заработали в усиленном режиме в Татарстане
Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем
Российские войска приблизились к освобождению ДНР
Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет холоднее всего
Появились новые подробности в деле о таинственном исчезновении Усольцевых
Армия России лишила ВСУ преимущества в воздухе на одном из направлений
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Глава театра-студии Шиловского назвал новую цель учреждения
В Берлине вынесли приговор Евросоюзу и предложили России строить новый мир
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.