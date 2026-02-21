Блины «Зебра» — полосатое чудо: готовим за 30 минут, съедаем за 5!

Контрастные полоски превращают обычные блинчики в эффектное блюдо, которое выглядит так, будто вы провели на кухне полдня.

В глубокой миске взбейте 3 яйца с 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Влейте 500 мл молока, перемешайте. Постепенно всыпьте 250–270 г просеянной муки, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Добавьте 3 ст. л. растительного масла — тесто готово.

Отлейте примерно 200 мл теста в отдельную емкость, добавьте 1 ст. л. какао-порошка и 1 ст. л. масла, тщательно перемешайте. Перелейте шоколадное тесто в пластиковую бутылку с тонким носиком или в кондитерский мешок.

Разогрейте сковороду, смажьте маслом. Сначала нанесите шоколадное тесто спиралью или любым узором — дайте ему схватиться буквально 15–20 секунд. Затем сверху налейте обычное тесто и распределите по сковороде. Жарьте блин с одной стороны до румяности, переверните и подрумяньте с другой. С каждым новым блином рисунок будет уникальным.

Готовые блины складывайте стопкой — полоски проступят еще ярче. Подавайте со сгущенкой, вареньем, медом или просто так.

Совет: чтобы узоры получались четкими, шоколадное тесто должно быть чуть гуще обычного — при необходимости добавьте в него еще немного муки или какао.

