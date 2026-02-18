Черные блины на Масленицу — красим не углем, а гречкой! Вкусно и просто

Черные блины — это не только эффектно, но и вкусно. Темный цвет можно получить очень полезным способом — с помощью гречневой муки. Такие блины получаются с легким ореховым вкусом и идеально подходят для несладких начинок — с красной рыбой, творожным сыром или паштетом.

Смешайте 150 г гречневой муки и 50 г пшеничной (для эластичности). Взбейте 2 яйца с 1 ст. л. сахара и щепоткой соли. Влейте 400 мл теплого молока, перемешайте. Постепенно всыпьте мучную смесь, добавьте 2 ст. л. растительного масла. Тесто должно получиться жидким. Жарьте на хорошо разогретой сковороде.

Совет: подавайте черные блины с контрастными начинками: красная икра, белый творожный сыр с зеленью, ломтики слабосоленой семги — на черном фоне они смотрятся особенно эффектно.

Рассказали, как идеально сочетать икру и сыр с блинами.