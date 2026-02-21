Зимняя Олимпиада — 2026
Российские военные оставили ВСУ без установок HIMARS и «Фламинго»

Минобороны России: военные уничтожили установки HIMARS и «Фламинго» ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские военнослужащие уничтожили транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Ударам также подверглись пусковые установки для крылатых ракет.

ВС РФ нанесли поражение пусковых установкам украинских крылатых ракет «Фламинго», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили на Северском направлении четыре пункта управления беспилотниками, лишив противника преимущества в воздухе на данном участке. В МО РФ рассказали, что после обнаружения мест запуска разведывательных БПЛА их координаты были переданы расчетам орудий Д-30 и ударным дронам, которые точными попаданиями ликвидировали объекты вместе с живой силой.

Перед этим беженка рассказала, что танки ВСУ занимали позиции в жилой застройке Гуляйполя в Запорожской области и вели оттуда огонь. При этом, по ее словам, танкисты игнорировали просьбы горожан отъехать от района с гражданским населением. Однажды танк замаскировался в 30 метрах от ее дома.

