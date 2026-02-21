Армия России лишила ВСУ преимущества в воздухе на одном из направлений ВС России лишили ВСУ преимущества в воздухе на участке Северского направления

Российские военные уничтожили четыре пункта управления БПЛА противника на Северском направлении, пишет ТАСС. В оборонном ведомстве добавили, что вражеская армия лишилась преимущества в воздухе на данном участке боевых действий.

Обнаружили четыре пункта управления БПЛА, откуда производились запуски разведывательных БПЛА противника. После обнаружения координаты были переданы расчетам ударных БПЛА и расчетам 122-мм орудий Д-30. В результате точных попаданий артиллерии и ударных дронов четыре пункта БПЛА вместе с находящейся в них живой силой противника были уничтожены, — говорится в сообщении.

Ранее беженка рассказала, что танки ВСУ занимали позиции в жилой застройке Гуляйполя в Запорожской области и вели оттуда огонь. При этом, по ее словам, танкисты игнорировали просьбы горожан отъехать от района с гражданским населением. Однажды танк замаскировался в 30 метрах от ее дома.

До этого стало известно, что наемник из Бразилии, служивший в рядах ВСУ, погиб из-за издевательств командования. Источник в российских силовых структурах сообщил, что иностранца мучили за нарушение распорядка дня и употребление спиртного. Он добавил, что это произошло в Харьковской области.