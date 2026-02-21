Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 12:10

ПВО и РЭБ заработали в усиленном режиме в Татарстане

ВСУ попытались атаковать Альметьевск в Татарстане

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Беспилотники украинской армии пытаются атаковать производственные объекты в Альметьевске в Татарстане, силы ПВО и РЭБ работают в усиленном режиме, сообщает администрация города в Telegram-канале. Местных жителей попросили сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

В настоящее время зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА на производственные объекты. Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется, — говорится в сообщении.

Ранее в южных районах Удмуртии, где ввели режим «Опасное небо», отменили очные занятия для школьников и студентов. Речь идет лишь о тех частях региона, где действуют сирены. Работа остальных образовательных учреждений не изменилась.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что ВСУ в ночь на 21 февраля нанесли удар по двум промышленным площадкам на территории региона. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также стало известно, что во время ночной атаки ВСУ на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. Трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

