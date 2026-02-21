Школьников Удмуртии освободили от очных занятий после атаки ВСУ

В южных районах Удмуртии, где введен режим «Опасное небо», отменены очные занятия для школьников и студентов, сообщила в Telegram-канале первый зампредседателя правительства республики Татьяна Чуракова. По ее словам, речь идет лишь о тех районах, где действуют сирены. Работа остальных образовательных учреждений не изменилась.

Ребята, которые уже добрались до школ, СПО, вузов остаются на месте. Им организуют учебный процесс. Те, кто еще дома — остаются дома, — отметила она.

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По данным регионального Минздрава, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

После этого появилась информация, что ВСУ атаковали Удмуртию при помощи дронов-камикадзе FP-1 с ретрансляторами связи для увеличения дальности полета. В частности, беспилотники запускались из районов Харькова и Чернигова, преодолев расстояние более 1,7 тыс. километров.