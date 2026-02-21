Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 12:13

Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЯНАО

Командир и бортмеханик Ми-8 получили травмы при жесткой посадке вертолета в ЯНАО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Командир вертолета Ми-8 получил травму головы, бортмеханик — травму руки при жесткой посадке в ЯНАО, сообщили в правоохранительных органах. По данным источника, которые приводит РИА Новости, жертв удалось избежать.

По предварительной информации, командир воздушного судна получил травму головы, бортмеханик получил травму руки, у одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров легкие ушибы, — отметила она.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе. На борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа. Одному человеку потребовалась амбулаторная помощь.

До этого пресс-служба Следственного комитета опубликовала кадры с места крушения частного вертолета Robinson в Амурской области. На фотографии можно увидеть, что воздушное судно упало в лесу.

Также полицейский вертолет разбился в районе американского города Флагстафф (штат Аризона) при выполнении служебного задания. В результате крушения погибли два человека — пилот и сотрудник правоохранительных органов.

вертолеты
ЯНАО
пострадавшие
травмы
