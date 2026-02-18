Зимняя Олимпиада — 2026
Армянские гренки с мацони и зеленью: простые продукты, а вкус как в ресторанчике в Ереване

Эти армянские гренки с мацони и зеленью — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое переносит вас прямиком в уютный ереванский дворик. Их необычность в том, что хрустящий золотистый хлеб в сочетании с нежным кисломолочным соусом и свежей зеленью создаёт тот самый неповторимый кавказский колорит. Получается обалденная вкуснятина: румяные, поджаренные ломтики с хрустящей корочкой, которые обмакиваются в бархатистый мацони с чесноком и ароматной кинзой. Простые продукты превращаются в закуску, достойную лучших ресторанов Еревана. Эти гренки идеальны к завтраку, как лёгкий ужин или дополнение к первым блюдам.

Для приготовления вам понадобится: 1 батон или 8 ломтиков белого хлеба, 250 мл мацони (можно заменить густым йогуртом или сметаной), 2 зубчика чеснока, большой пучок кинзы, щепотка соли и растительное масло для жарки. Хлеб обжарьте на сковороде с маслом до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон. Тем временем мацони смешайте с измельчённым чесноком и мелко рубленой кинзой, посолите по вкусу. Горячие гренки подавайте с соусом — макайте, наслаждайтесь и переноситесь в солнечную Армению.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
М. Левицкая
