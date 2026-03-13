Никаких больше сырников: эти гренки с хрустящей корочкой теперь подаю и на завтрак, и на ужин. Всего 3 ингредиента и 10 минут у плиты

Беру черствый хлеб, репчатый лук и яйца — и жарю ароматные гренки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса.

Его необычность в том, что карамелизованный лук создает хрустящую сладковатую корочку, под которой скрывается мягкий, пропитанный яйцом хлеб.

Получается обалденная вкуснятина: румяные золотистые гренки с аппетитной луковой корочкой, которая приятно хрустит, и нежной сочной серединкой. Аромат жареного лука и яиц наполняет кухню, собирая всех за столом еще до того, как гренки успевают остыть. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 ломтиков черствого белого хлеба или батона, крупная луковица, 2 яйца, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Яйца взбейте с солью и перцем до однородности. Каждый ломтик хлеба обмакните в яичную смесь с обеих сторон.

На разогретую сковороду с маслом выложите лук и слегка обжарьте до прозрачности. Сверху на лук выложите смоченные в яйце ломтики хлеба. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной луковой корочки. Подавайте горячими.

