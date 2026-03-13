Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 13:30

Никаких больше сырников: эти гренки с хрустящей корочкой теперь подаю и на завтрак, и на ужин. Всего 3 ингредиента и 10 минут у плиты

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру черствый хлеб, репчатый лук и яйца — и жарю ароматные гренки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса.

Его необычность в том, что карамелизованный лук создает хрустящую сладковатую корочку, под которой скрывается мягкий, пропитанный яйцом хлеб.

Получается обалденная вкуснятина: румяные золотистые гренки с аппетитной луковой корочкой, которая приятно хрустит, и нежной сочной серединкой. Аромат жареного лука и яиц наполняет кухню, собирая всех за столом еще до того, как гренки успевают остыть. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 ломтиков черствого белого хлеба или батона, крупная луковица, 2 яйца, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Яйца взбейте с солью и перцем до однородности. Каждый ломтик хлеба обмакните в яичную смесь с обеих сторон.

На разогретую сковороду с маслом выложите лук и слегка обжарьте до прозрачности. Сверху на лук выложите смоченные в яйце ломтики хлеба. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной луковой корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин
Общество
Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин
Когда надоели скучные бутерброды: японский сэндвич сандо за 15 минут. Хрустящая колбаса в «панцире» и тающий соус
Общество
Когда надоели скучные бутерброды: японский сэндвич сандо за 15 минут. Хрустящая колбаса в «панцире» и тающий соус
Шелуха больше не в моде, крашу яйца на Пасху по-новому. Выглядят как горошинки мимозы — яркие, желтые, нарядные
Общество
Шелуха больше не в моде, крашу яйца на Пасху по-новому. Выглядят как горошинки мимозы — яркие, желтые, нарядные
Быстрые постные гренки — идеальный веганский снек
Семья и жизнь
Быстрые постные гренки — идеальный веганский снек
Хрустящие гренки с беконом: рецепт, который меняет утро навсегда
Семья и жизнь
Хрустящие гренки с беконом: рецепт, который меняет утро навсегда
гренки
завтраки
перекусы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
«Два лагеря»: политолог о словах Каллас про желание США разделить Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.