Появились кадры жесткой посадки вертолета в ЯНАО

В Сети появились кадры жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Ямал» в ЯНАО. На опубликованной пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры фотографии можно увидеть, что хвостовая часть судна сильно повреждена. Ведомство инициировало проверку.

По предварительным данным, 21 февраля 2026 года вертолет типа Ми-8 авиакомпании Ямал, выполняющий рейс по маршруту Панаевск-Яр-Сале, совершил жесткую посадку, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе. На борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа. Одному человеку потребовалась амбулаторная помощь. Также стало известно, что командир воздушного судна получил травму головы, борт-механик повредил руку. У одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров легкие ушибы.

До этого вертолет пропал в Ромненском районе в 130 километрах от села Амаранка в Амурской области в пятницу, 20 февраля. На борту находились двое пассажиров и пилот.

После появилась информация об обнаружении обломков разбившегося вертолета, стало известно, что при крушении погибли три человека. В Амурской области объявили трехдневный траур.