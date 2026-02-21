Трехдневный траур объявили в Амурской области

Трехдневный траур объявлен в Ромненском районе Амурской области после обнаружения обломков разбившегося частного вертолета Robinson, сообщила администрация округа в Telegram-канале. В результате крушения погибли три человека.

В ходе поисково-спасательной операции обнаружены место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. В Ромненском округе объявлен трехдневный траур. Отменены все праздничные мероприятия, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Следственного комитета опубликовала кадры с места крушения вертолета. На фотографии можно увидеть, что воздушное судно упало в лесу.

Вместе с этим появилась информация, что пилот мог в темноте врезаться в сопку между селами Амаранка и Чергали, так как плохо знал местность. По версии источников, когда сотрудницы МВД и СК отправились расследовать гибель работника лесозаготовки, с ними на борту, кроме пилота, был местный житель Вадим В., который мог знать дорогу. Обратно Вадим уехал на машине, с собой он забрал тело погибшего. Пилот отправился в путь со следователем и полицейским самостоятельно уже в темное время суток.