Глава театра-студии Шиловского назвал новую цель учреждения

Дирекция Московского Театра-студии Всеволода Шиловского намерена сделать из студии полноценный театр, заявил ТАСС новый художественный руководитель учреждения режиссер Петр Орлов. По его словам, ведется большая работа по поиску новых репертуарных имен.

Безусловно, сохранение наследия Всеволода Николаевича Шиловского — наиважнейшая задача. Но не просто сохранение, а развитие. Театр — живой организм, и с уходом основателя он не должен превратиться в музей. Главной задачей я вижу переход от студии к театру, формирование цехов, постоянного штата и всего необходимого в профессиональном театре, — подчеркнул Орлов.

Режисер напомнил, что при жизни Шиловского театр студия воспринималась через призму создателя. Теперь учреждение должно соответствовать высокому уровню столичного театра, способного к конкуренции, уточнил Орлов.

