21 февраля 2026 в 09:32

Соединяю капусту с кефиром и пеку оладьи к чаю: тесто элементарное — даже миксер не понадобится

Фото: D-NEWS.ru
Соединяю капусту с кефиром и пеку оладьи к чаю! Тесто элементарное, готовится проще простого — даже миксер не понадобится. Это блюдо идеально подходит для быстрого завтрака, легкого ужина или полезного перекуса.

Оладьи настолько вкусные, что даже дети, не любящие вареную капусту, уплетают их за обе щеки!

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 1 стакан (250 мл) кефира, 1 яйцо, 5-6 ст. л. муки, 1 ч. л. соды, соль по вкусу, пучок укропа или петрушки.

Рецепт: капусту нашинкуйте максимально тонко, посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Зелень мелко порубите. В миске смешайте кефир, яйцо и соль до однородности. Добавьте соду, сразу перемешайте — начнут появляться пузырьки. Всыпьте муку и размешайте вилкой до исчезновения комочков. Добавьте капусту и зелень в тесто, хорошо перемешайте. Дайте тесту постоять 10–15 минут, чтобы капуста пропиталась, а мука набухла. Жарьте оладьи на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный пирог с заварным кремом: тонкая основа и много нежной начинки.

оладьи
капуста
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
