Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 14:26

Капустные оладьи — и мяса не надо! Золотистые, пышные, с хрустящей корочкой. Готовлю на ужин за 15 минут — домашние просят добавки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вы думаете, что капуста — это скучно? А вот и нет. В этих оладьях она раскрывается совершенно по-новому: сладковатая, нежная, почти сливочная внутри и при этом с идеальной румяной корочкой. Сметана и яйцо превращают обычный вилок капусты в пышное, воздушное тесто, а сода добавляет ему той самой желанной пористости. Это не просто способ утилизировать остатки овощей — это настоящий кулинарный переворот.

500 г белокочанной капусты тонко шинкую, перекладываю в глубокую миску, щедро солю и начинаю мять руками — энергично, с нажимом, пока капуста не станет мягкой, полупрозрачной и не пустит обильный сок. Добавляю 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, пол чайной ложки соды, молотый черный перец и постепенно всыпаю 5 столовых ложек муки. Тщательно перемешиваю до однородности — тесто получается густым, вязким, но не сухим. На сковороде разогреваю растительное масло, выкладываю капустную массу столовой ложкой, формируя толстые пышные оладьи. Жарю на среднем огне под крышкой 3–4 минуты, пока нижняя сторона не станет глубокого золотистого цвета, затем аккуратно переворачиваю и жарю вторую сторону еще 3–4 минуты, тоже под крышкой. Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаю горячими, со сметаной или чесночным соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Скумбрия без резкого запаха и с идеальной корочкой: простой способ жарки с лимоном и чесноком меняет вкус рыбы
Общество
Скумбрия без резкого запаха и с идеальной корочкой: простой способ жарки с лимоном и чесноком меняет вкус рыбы
Плавленый сыр больше не прилипнет к терке — простая хитрость с каплей масла экономит время и нервы хозяйки
Общество
Плавленый сыр больше не прилипнет к терке — простая хитрость с каплей масла экономит время и нервы хозяйки
Ни сметаны, ни меда не нужно. Топ-3 самых вкусных начинок для блинов на Масленицу
Общество
Ни сметаны, ни меда не нужно. Топ-3 самых вкусных начинок для блинов на Масленицу
Хотите блины как кружево? Добавьте это в молоко — блинчики будут тонкие, ажурные, с сотней дырочек. И даже без начинки объедение
Общество
Хотите блины как кружево? Добавьте это в молоко — блинчики будут тонкие, ажурные, с сотней дырочек. И даже без начинки объедение
Выливаю стакан кефира в фарш и жарю: котлеты получаются как в столовой, но без тонны хлеба
Общество
Выливаю стакан кефира в фарш и жарю: котлеты получаются как в столовой, но без тонны хлеба
еда
рецепты
котлеты
капуста
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, почему с возрастом сложнее заводить отношения
В МИД России ответили на заявления стран НАТО о «плате за войну»
«Какая Алена?»: подруга Заворотнюк высказалась о новом романе Чернышева
Житель Арзамаса предстанет перед судом за хранение оружия и патронов
Сильнейшие пробки сковали Москву из-за циклона «Валли»
Королевская семья Британии: новости, задержание Эндрю, извинения Карла III
Россиянок предупредили о новой форме мужского коварства
Мягкость как терапия: почему прикосновения снижают тревожность
Названо количество спасенных из-под завалов сотрудников завода Evolute
Врач развеял популярный миф о тромбозе
Захарова осадила Рубио за хвастовство об «особой» роли США в переговорах
На Украине набирает обороты скандал с гуманитарной помощью из Германии
В деле об угрозах убийством Долиной произошел неожиданный поворот
Россияне рассказали, почему начали снова посещать рынки
Четыре летчика ВСУ не пережили последний полет на Ми-24
Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин
В Венгрии нашли временную замену «Дружбе» для поставок российской нефти
Дмитриев ответил на сообщения о «величайшей сделке» с США
«Грязная борьба»: политолог о задержании экс-принца Эндрю по делу Эпштейна
Раскрыт масштаб сошедшей на поселок Архыз огромной лавины
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.