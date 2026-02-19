Капустные оладьи — и мяса не надо! Золотистые, пышные, с хрустящей корочкой. Готовлю на ужин за 15 минут — домашние просят добавки

Вы думаете, что капуста — это скучно? А вот и нет. В этих оладьях она раскрывается совершенно по-новому: сладковатая, нежная, почти сливочная внутри и при этом с идеальной румяной корочкой. Сметана и яйцо превращают обычный вилок капусты в пышное, воздушное тесто, а сода добавляет ему той самой желанной пористости. Это не просто способ утилизировать остатки овощей — это настоящий кулинарный переворот.

500 г белокочанной капусты тонко шинкую, перекладываю в глубокую миску, щедро солю и начинаю мять руками — энергично, с нажимом, пока капуста не станет мягкой, полупрозрачной и не пустит обильный сок. Добавляю 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, пол чайной ложки соды, молотый черный перец и постепенно всыпаю 5 столовых ложек муки. Тщательно перемешиваю до однородности — тесто получается густым, вязким, но не сухим. На сковороде разогреваю растительное масло, выкладываю капустную массу столовой ложкой, формируя толстые пышные оладьи. Жарю на среднем огне под крышкой 3–4 минуты, пока нижняя сторона не станет глубокого золотистого цвета, затем аккуратно переворачиваю и жарю вторую сторону еще 3–4 минуты, тоже под крышкой. Готовые оладьи выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаю горячими, со сметаной или чесночным соусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.