Плавленый сыр больше не прилипнет к терке — простая хитрость с каплей масла экономит время и нервы хозяйки

Плавленый сыр больше не прилипнет к терке — простая хитрость с каплей масла экономит время и нервы хозяйки

Натирать плавленый сыр — настоящее испытание: он липнет, мнется и забивает отверстия терки. Но есть одна простая хитрость, которая превращает этот процесс в легкое дело. Достаточно сделать одно действие перед началом работы, и результат приятно удивит.

Перед тем как натирать сыр, смажьте поверхность терки небольшим количеством растительного масла. Подойдет любое — подсолнечное, оливковое или другое. Удобнее всего нанести его бумажным полотенцем тонким слоем. После этого плавленый сыр будет легко скользить по металлу, не прилипая и не превращаясь в комки.

В результате получается ровная и аккуратная стружка, которая идеально подходит для салатов, закусок и горячих блюд. Кроме того, терка останется почти чистой, и ее будет намного легче мыть. Этот простой прием экономит время и силы, а готовка становится гораздо приятнее.

Ранее сообщалось, что многие уверены, что пышная яичница получается только с молоком или сливками. Но есть более простой и неожиданный способ, который работает ничуть не хуже.