Пирог без сырого дна — простой трюк с решеткой: яблочная выпечка из слоеного теста получается идеально хрустящей

У многих хозяек слоеные пироги получаются вкусными сверху, но снизу часто остаются влажными из-за сока начинки. Есть простой кухонный прием, который помогает этого избежать. Достаточно испечь пирог прямо на решетке духовки — тогда тесто пропекается равномерно и становится хрустящим со всех сторон.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 300 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • сахар — 10 г;
  • кукурузный крахмал — 1 ч. л.;
  • корица — 5 г;
  • сахар для посыпки — 5 г.

Приготовление

Слоеное тесто заранее размораживают и раскатывают в прямоугольный пласт толщиной около 3 мм. Затем его делят на две части. Яблоки очищают от кожуры и нарезают тонкими дольками.

Один пласт теста вместе с пергаментом аккуратно переносят на решетку духовки и слегка укладывают «гармошкой». В образовавшиеся бороздки раскладывают яблочные дольки и посыпают их смесью сахара и кукурузного крахмала. Крахмал впитает сок и сделает начинку густой.

Сверху пирог накрывают вторым пластом теста, немного прижимают и посыпают сахаром с корицей. Выпекают прямо на решетке при температуре 180 °C около 20 минут.

В результате получается ароматный яблочный пирог с нежной начинкой и румяной хрустящей корочкой — словно из хорошей пекарни.

Ранее сообщалось, что когда привычные ватрушки уже не радуют, я пеку этот воздушный пирог с кокосом.

Читайте также
Вместо скучной шелухи смешала два ингредиента — яйца цвета Tiffany покорили всех. Просто загляденье
Общество
Вместо скучной шелухи смешала два ингредиента — яйца цвета Tiffany покорили всех. Просто загляденье
Забудьте о медовике: этот торт просят печь на все праздники: нежные коржи, заварной крем и хрустящий сюрприз внутри
Общество
Забудьте о медовике: этот торт просят печь на все праздники: нежные коржи, заварной крем и хрустящий сюрприз внутри
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Москва
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Беру обычную морковь и ставлю на огонь — и через час на столе турецкое джезерье с кокосом и грецкими орехами: вкуснее, чем рахат-лукум
Общество
Беру обычную морковь и ставлю на огонь — и через час на столе турецкое джезерье с кокосом и грецкими орехами: вкуснее, чем рахат-лукум
Фасоль в пост — больше чем гарнир! Рецепты лучших блюд, советы и секреты
Семья и жизнь
Фасоль в пост — больше чем гарнир! Рецепты лучших блюд, советы и секреты
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Серьезное оружие»: военэксперт об иранской ракете «Саджиль»
Лепс высказался о запрете упоминания наркотиков в песнях
В Казахстане закрылись участки для голосования по новой конституции
Москвич сказал слова «мороз» и «снег» и лишился 1,8 млн рублей
Израиль заявил об атаке на центры принятия решений Ирана
Небо над Калугой закрыли для гражданских самолетов
Три человека погибли в ДТП на трассе в российском регионе
«У Ирана козыри в рукаве»: в США унизили Трампа итогами двух недель войны
«Мы не позволим им»: в Европе решили окончательно похоронить планы Украины
«Под обломками»: в Иране раскрыли судьбу запасов обогащенного урана
Раскрыты детали ситуации с продажами внутренних туров по России
Артефакты бронзового века найдены в российском регионе
В Иране высказались о судьбе Ормузского пролива
«Помилуйте!»: Орбан высмеял Зеленского за попытки запугать Венгрию
Иран поставил точку в вопросе перемирия
В МАГАТЭ оценили возможности для перезапуска ЗАЭС
Москва побила все рекорды по температуре воздуха
«Даже требуем»: США выступили с дерзким заявлением по Ормузскому проливу
Микрофинансовые организации нашли лазейку, как выдавать займы без биометрии
«В этом и опасность»: посол сделал прогноз по конфликту на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

