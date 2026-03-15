Пирог без сырого дна — простой трюк с решеткой: яблочная выпечка из слоеного теста получается идеально хрустящей

У многих хозяек слоеные пироги получаются вкусными сверху, но снизу часто остаются влажными из-за сока начинки. Есть простой кухонный прием, который помогает этого избежать. Достаточно испечь пирог прямо на решетке духовки — тогда тесто пропекается равномерно и становится хрустящим со всех сторон.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 300 г;
- яблоки — 2 шт.;
- сахар — 10 г;
- кукурузный крахмал — 1 ч. л.;
- корица — 5 г;
- сахар для посыпки — 5 г.
Приготовление
Слоеное тесто заранее размораживают и раскатывают в прямоугольный пласт толщиной около 3 мм. Затем его делят на две части. Яблоки очищают от кожуры и нарезают тонкими дольками.
Один пласт теста вместе с пергаментом аккуратно переносят на решетку духовки и слегка укладывают «гармошкой». В образовавшиеся бороздки раскладывают яблочные дольки и посыпают их смесью сахара и кукурузного крахмала. Крахмал впитает сок и сделает начинку густой.
Сверху пирог накрывают вторым пластом теста, немного прижимают и посыпают сахаром с корицей. Выпекают прямо на решетке при температуре 180 °C около 20 минут.
В результате получается ароматный яблочный пирог с нежной начинкой и румяной хрустящей корочкой — словно из хорошей пекарни.
