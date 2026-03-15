Пирог без сырого дна — простой трюк с решеткой: яблочная выпечка из слоеного теста получается идеально хрустящей

У многих хозяек слоеные пироги получаются вкусными сверху, но снизу часто остаются влажными из-за сока начинки. Есть простой кухонный прием, который помогает этого избежать. Достаточно испечь пирог прямо на решетке духовки — тогда тесто пропекается равномерно и становится хрустящим со всех сторон.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 300 г;

яблоки — 2 шт.;

сахар — 10 г;

кукурузный крахмал — 1 ч. л.;

корица — 5 г;

сахар для посыпки — 5 г.

Приготовление

Слоеное тесто заранее размораживают и раскатывают в прямоугольный пласт толщиной около 3 мм. Затем его делят на две части. Яблоки очищают от кожуры и нарезают тонкими дольками.

Один пласт теста вместе с пергаментом аккуратно переносят на решетку духовки и слегка укладывают «гармошкой». В образовавшиеся бороздки раскладывают яблочные дольки и посыпают их смесью сахара и кукурузного крахмала. Крахмал впитает сок и сделает начинку густой.

Сверху пирог накрывают вторым пластом теста, немного прижимают и посыпают сахаром с корицей. Выпекают прямо на решетке при температуре 180 °C около 20 минут.

В результате получается ароматный яблочный пирог с нежной начинкой и румяной хрустящей корочкой — словно из хорошей пекарни.

