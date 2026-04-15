15 апреля 2026 в 10:18

Юрист раскрыла, что грозит за перевоз стройматериалов в пассажирском лифте

Юрист Борзенко: за стройматериалы в пассажирском лифте могут взыскать ущерб

За размещение стройматериалов в пассажирском лифте могут взыскать ущерб, если выяснится, что при транспортировке повредилось общедомовое имущество, предупредила в беседе с RT адвокат Надежда Борзенко. Если управляющая компания обнаружит поломку объекта или загрязнения в нем, то проведет осмотр кабины и оформит соответствующий акт.

В акте фиксируются характер и объем повреждений, а также обстоятельства их возникновения. Для установления вины конкретного жильца собираются доказательства: показания соседей, записи видеонаблюдения, данные системы контроля доступа, следы материалов и другие косвенные признаки. На основании этих данных жильцу направляется претензия с указанием суммы ущерба и оснований для ее предъявления, — объяснила Борзенко.

В частности, УК может потребовать оплатить ремонт пола, дверей и направляющих, восстановление элементов управления и защитных панелей, а также уборку кабины от строительного мусора. Если нарушитель откажется добровольно возместить ущерб, его могут вызвать в суд, предупредила юрист.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что размещение сушилок и других конструкций на фасадах жилых многоэтажных домов может привести к штрафу и требованию об их демонтаже. По его словам, самовольная установка подобных конструкций может быть квалифицирована как нарушение правил пользования жилым помещением.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

