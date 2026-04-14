Уролог предупредил, чем опасно злоупотребление минералкой

Уролог Малхасян: злоупотребление минералкой чревато образованием камней в почках

Чрезмерное употребление минеральной воды может привести к образованию камней в почках, предупредил в беседе с KP.RU уролог-онколог Виген Малхасян. Он отметил, что некоторые виды этого напитка содержат обилие натрия, из-за которого орган активнее выводит кальций.

С одной стороны, бикарбонаты, содержащиеся в лечебно-столовых водах, защелачивают мочу, что полезно для профилактики оксалатных камней из мочевой кислоты. С другой стороны, в некоторых популярных газировках много натрия. Постоянное употребление таких напитков может привести к тому, что почки начинают выводить больше кальция, что опять же провоцирует камнеобразование, — объяснил Малхасян.

Ранее нефролог Марина Амитова заявила, что витамин С может привести к образованию камней в почках. Она отметила, что перед приемом БАДов необходима обязательная консультация врача.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, что будет после перемирия США и Ирана
Суд наказал иноагента Смольянинова за фейки о российской армии
Жительница Петербурга погибла при пожаре в квартире
Взрыв на электростанции в Индии унес жизни по меньшей мере 10 человек
США продлили «Лукойлу» санкционные каникулы
Путин назначил нового посла России в Новой Зеландии
Предполагаемого главаря ОПГ «Вахрушевские» задержали в Челябинской области
Невролог дала советы, как защититься от деменции
В Госдуме жестко высказались о прорыве дамбы в Дагестане
«Сонный туризм» набирает популярность у россиян
Кинолог объяснил, как вовремя определить депрессию у собаки
Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке издателя игр FIFA и The Sims
Мать бросила девочку-инвалидку в квартире без еды
Ставшего снайпером актера признали террористом и экстремистом
Деменция после 45 лет: кто в зоне риска, симптомы, методы лечения
Байрамов обсудил с Галузиным вопросы безопасности и экономики
Врач назвала причины весенней агрессии
«Не на ту напал, дядя»: Боня осадила Милонова после слов об эскорте в Дубае
Приютили педофила на кухне: продавец табачки растлевал дочку
Росатом «слышит интерес» Венгрии к атомному проекту «Пакш-2»
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

