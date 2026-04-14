Уролог предупредил, чем опасно злоупотребление минералкой

Чрезмерное употребление минеральной воды может привести к образованию камней в почках, предупредил в беседе с KP.RU уролог-онколог Виген Малхасян. Он отметил, что некоторые виды этого напитка содержат обилие натрия, из-за которого орган активнее выводит кальций.

С одной стороны, бикарбонаты, содержащиеся в лечебно-столовых водах, защелачивают мочу, что полезно для профилактики оксалатных камней из мочевой кислоты. С другой стороны, в некоторых популярных газировках много натрия. Постоянное употребление таких напитков может привести к тому, что почки начинают выводить больше кальция, что опять же провоцирует камнеобразование, — объяснил Малхасян.

Ранее нефролог Марина Амитова заявила, что витамин С может привести к образованию камней в почках. Она отметила, что перед приемом БАДов необходима обязательная консультация врача.