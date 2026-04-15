Беру кефир, яйца и лук — и через 15 минут на столе горка румяных оладий. И самовара чая мало

Беру лук, яйца и кефир — и жарю к завтраку «заряженные» оладьи, которые получаются пышными, румяными и такими вкусными, что бутерброды отдыхают.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, когда хочется сытного и горячего, но нет времени возиться с тестом.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие воздушные оладьи с хрустящей корочкой, а внутри — нежная луковая начинка с яйцом и ароматом кефира, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 луковицы, 3 яйца, 250 мл кефира, 150 г муки, чайная ложка соды, щепотка соли, растительное масло для жарки. Лук мелко нарежьте и слегка обжарьте до мягкости. Яйца взбейте с солью, добавьте кефир, муку и соду, перемешайте до однородности.

Вмешайте обжаренный лук. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Жарьте с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или просто так — эти оладьи хороши и сами по себе. Они проще пирожков, но в сто раз вкуснее.

