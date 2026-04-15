Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на Мелитополь Балицкий сообщил о повреждениях домов в Мелитополе после атаки ВСУ

Жилые дома получили повреждения при массированной атаке ВСУ на Мелитополь в ночь на 15 апреля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в многоэтажке на улице Кирова загорелся балкон, его потушили. Пострадавших нет.

В результате ночной атаки противника на Мелитополь повреждения получили жилые дома, — отметил глава региона.

Балицкий также добавил, что на улице Островского совершен удар по частному домовладению. Пострадал пожилой мужчина, ему оказывается медицинская помощь. На месте работают все экстренные и коммунальные службы области.

Ранее сообщалось, что полное отключение электроснабжения произошло в Энергодаре после очередной атаки ВСУ. Объекты критической инфраструктуры и социальные учреждения продолжают работу благодаря резервным дизель-генераторам. Запас топлива в городе находится на достаточном уровне.

До этого в южной части Запорожской области было зафиксировано поражение объекта энергетической инфраструктуры. В результате повреждения оборудования произошло отключение подачи электроэнергии.