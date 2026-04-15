15 апреля 2026 в 10:54

Число терактов в России удвоилось

Генпрокурор Гуцан: число терактов в России в 2025 году выросло в два раза

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Число террористических актов в России в 2025 году выросло в два раза на фоне нарастающей внешней агрессии, заявил генеральный прокурор Александр Гуцан. Выступая в Совете Федерации, он подчеркнул, что ведомство обязало владельцев промышленных и энергетических предприятий усилить защиту и закупить средства РЭБ. Трансляция заседания шла на Rutube-канале Совфеда.

Число терактов увеличилось вдвое главным образом за счет беспилотных и артиллерийских атак, — добавил Гуцан.

Глава ведомства подчеркнул, что текущих мер безопасности пока недостаточно для полного купирования угроз. Помимо этого, надзорные органы также зафиксировали всплеск экстремистской активности в цифровом пространстве. По требованию прокуратуры Роскомнадзор заблокировал более 62 тыс. интернет-ресурсов, распространявших деструктивный контент. Кроме того, 112 иностранных организаций были признаны нежелательными из-за попыток дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

Ранее Гуцан сообщил, что Генпрокуратура России в 2025 году вскрыла системные махинации с помощью инвалидам. По его словам, чиновники по халатности выдавали сертификаты уже мертвым людям, а организованные группы наживались на незащищенной категории граждан.

