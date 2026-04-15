Россия в 2025 году пополнила казну активами стратегических предприятий на 2,5 трлн рублей, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году». По его словам, которые приводит РИА Новости, их иностранные владельцы действовали против интересов страны и финансировали украинскую армию.

Генпрокурор отметил, что ключевая задача надзора — укрепление имущественной основы государства. Благодаря исковой работе в казну перешли 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры. По словам Гуцана, их владельцы выводили дивиденды за рубеж, уклонялись от налогов и наращивали кредиторскую задолженность.

Более того, за счет полученной прибыли спонсировали Вооруженные силы Украины и иную антироссийскую деятельность, — объяснил он.

Гуцан в ходе своего выступления также заявил, что Генпрокуратура в 2025 году вскрыла системные махинации с помощью инвалидам. По его словам, чиновники по халатности оформляли сертификаты на умерших людей, а организованные группы наживались на незащищенной категории граждан.