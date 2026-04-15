15 апреля 2026 в 11:05

ГП изъяла в пользу РФ 2,5 трлн рублей активов стратегических предприятий

Александр Гуцан
Россия в 2025 году пополнила казну активами стратегических предприятий на 2,5 трлн рублей, заявил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году». По его словам, которые приводит РИА Новости, их иностранные владельцы действовали против интересов страны и финансировали украинскую армию.

Генпрокурор отметил, что ключевая задача надзора — укрепление имущественной основы государства. Благодаря исковой работе в казну перешли 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры. По словам Гуцана, их владельцы выводили дивиденды за рубеж, уклонялись от налогов и наращивали кредиторскую задолженность.

Более того, за счет полученной прибыли спонсировали Вооруженные силы Украины и иную антироссийскую деятельность, — объяснил он.

Гуцан в ходе своего выступления также заявил, что Генпрокуратура в 2025 году вскрыла системные махинации с помощью инвалидам. По его словам, чиновники по халатности оформляли сертификаты на умерших людей, а организованные группы наживались на незащищенной категории граждан.

Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина
Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов
Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков
Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованных шинах летом
Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США
«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной
Инфекционист перечислила последствия энцефалита
Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России
«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия
Атака ВСУ на Стерлитамак 15 апреля: что известно, разрушения, сколько жертв
«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой
Генпрокурор объяснил, почему в России вдвое выросло число терактов
Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России
В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами
Студента из Удмуртии подозревают в совершении госизмены
Генпрокуратура предложила новые правила выплат для получивших гражданство
«Лазейка размером с Германию»: Трампу дали один совет по блокаде Ирана
Ветеринар рассказал, зачем обрабатывать от клещей домашних животных
Мужчина застрелил сына в центре Москвы
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

