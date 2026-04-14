Насыпаю зелень прямо в тесто — пеку грузинские лепешки нежнее хачапури: слоистые и нежные

Беру муку, кефир и много свежей зелени — и жарю лепешки, которые бьют рекорды по скорости поедания. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого перекуса, завтрака или ужина, когда хочется чего-то сытного, ароматного и без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие румяные лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — сочная зелень укропа, петрушки и зеленого лука, которая делает каждую лепешку невероятно ароматной и свежей.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 300 мл кефира, яйцо, чайная ложка соды, чайная ложка соли, столовая ложка сахара, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), растительное масло для жарки. Замесите мягкое тесто, дайте отдохнуть 20 минут. Зелень мелко порубите. Разделите тесто на небольшие шарики, раскатайте лепешки, посыпьте зеленью, сверните рулетиком, затем улиткой и снова раскатайте. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте горячими — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Мария Левицкая
