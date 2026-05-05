Вместо скучной петрушки и укропа: сажаю «павлиний хвост» и еще 4 зеленых однолетника для салатов

Если зелень на грядке ограничивается укропом и петрушкой, вы теряете половину возможностей. Сейчас есть однолетние культуры, которые дают не только вкус, но и настоящий декоративный эффект: яркие листья, необычные формы и текстуры. Такие посадки выглядят как мини-миксбордер, а не обычная грядка — и при этом все идет в салат.

Мангольд «павлиний хвост». Смесь сортов с разноцветными черешками — зелеными, желтыми, красными. Листья крупные, сочные, с мягким свекольным вкусом. Можно срезать молодыми для салатов или использовать как шпинат. Выглядит очень ярко и сразу делает грядку «дизайнерской».

Пак-чой (китайская капуста). Плотные сочные черешки и нежные листья с легкой капустной сладостью. Быстро растет, отлично подходит и для салатов, и для быстрой обжарки. Смотрится аккуратно и собранно на грядке.

Горчица листовая (например «красная волна»). Дает пикантную остроту и быстро нарастает. Листья могут быть зелеными или бордовыми, с волнистым краем — выглядит ярко и сразу оживляет посадки.

Рукола (индау посевной). Тот самый пряный вкус, который делает любой салат интереснее. Неприхотлива, быстро растет и хорошо сочетается с другой зеленью.

Амарант овощной (листовые формы). Листья от зеленых до насыщенно бордовых, молодые — нежные, напоминают шпинат. Добавляет цвет и объем, при этом полностью съедобен.