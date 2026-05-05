День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 11:17

Вместо скучной петрушки и укропа: сажаю «павлиний хвост» и еще 4 зеленых однолетника для салатов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если зелень на грядке ограничивается укропом и петрушкой, вы теряете половину возможностей. Сейчас есть однолетние культуры, которые дают не только вкус, но и настоящий декоративный эффект: яркие листья, необычные формы и текстуры. Такие посадки выглядят как мини-миксбордер, а не обычная грядка — и при этом все идет в салат.

Мангольд «павлиний хвост». Смесь сортов с разноцветными черешками — зелеными, желтыми, красными. Листья крупные, сочные, с мягким свекольным вкусом. Можно срезать молодыми для салатов или использовать как шпинат. Выглядит очень ярко и сразу делает грядку «дизайнерской».

Пак-чой (китайская капуста). Плотные сочные черешки и нежные листья с легкой капустной сладостью. Быстро растет, отлично подходит и для салатов, и для быстрой обжарки. Смотрится аккуратно и собранно на грядке.

Горчица листовая (например «красная волна»). Дает пикантную остроту и быстро нарастает. Листья могут быть зелеными или бордовыми, с волнистым краем — выглядит ярко и сразу оживляет посадки.

Рукола (индау посевной). Тот самый пряный вкус, который делает любой салат интереснее. Неприхотлива, быстро растет и хорошо сочетается с другой зеленью.

Амарант овощной (листовые формы). Листья от зеленых до насыщенно бордовых, молодые — нежные, напоминают шпинат. Добавляет цвет и объем, при этом полностью съедобен.

Проверено редакцией
Читайте также
Пара лавашей, крошу сыр и яйца: хрустящий рулет с зеленью за 5 минут — проще салата, вкуснее пиццы
Общество
Пара лавашей, крошу сыр и яйца: хрустящий рулет с зеленью за 5 минут — проще салата, вкуснее пиццы
Салат для весны: легкий, вкусный и можно подать на праздничный стол — курица и простые ингредиенты
Общество
Салат для весны: легкий, вкусный и можно подать на праздничный стол — курица и простые ингредиенты
Не выкидываю очистки — и грядки прут как бешеные: бюджетное удобрение из мусора
Общество
Не выкидываю очистки — и грядки прут как бешеные: бюджетное удобрение из мусора
Посадила рядом — и все загнулось: вот какие пары на грядке лучше сразу развести по углам
Общество
Посадила рядом — и все загнулось: вот какие пары на грядке лучше сразу развести по углам
Сад без солнца: что посадить в тени — неожиданный список для огорода
Семья и жизнь
Сад без солнца: что посадить в тени — неожиданный список для огорода
зелень
огороды
грядки
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.