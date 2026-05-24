Беру 3 огурца, зелень и кукурузу — салат «Яичный» собираю за 5 минут. Летом можно делать тазиками: нежный, бюджетный и вкусный

Пять минут — и большая миска салата «Яичный» уже готова. Без варки картошки, без долгой нарезки, без лишней возни. Получается очень свежий, сочный салат с приятной сливочной текстурой. Огурец дает хруст и легкость, кукуруза — сладковатую нотку, яйца делают его нежным, а плавленый сырок мягко связывает все вместе.

Чеснок и укроп здесь очень кстати — вкус сразу становится ярче и ароматнее. Летом его правда хочется готовить большими мисками — съедается быстро и не надоедает.

Ингредиенты

Свежие огурцы — 3 шт., консервированная кукуруза — 150 г, плавленые сырки — 2 шт., яйца вареные — 3 шт., чеснок — 2 зубчика, сметана — 2–3 ст. л., укроп, соль и перец по вкусу.

Приготовление

Огурцы и вареные яйца нарежьте мелким кубиком. Укроп мелко порубите. Плавленые сырки лучше заранее немного охладить — так их удобнее натереть на крупной терке.

Сложите все в глубокую миску: огурцы, яйца, кукурузу, укроп, тертый сырок и чеснок. Добавьте сметану, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Салат можно подавать сразу, а можно дать ему постоять 10–15 минут в холодильнике — тогда он становится еще вкуснее, прохладнее и сочнее.

Личный опыт

Мне особенно нравится есть его хорошо охлажденным — прямо из холодильника в жаркий день. А если укропа добавить побольше, вкус получается совсем летний.

