25 мая 2026 в 04:30

Стакан риса оживляет мертвую землю: применять для томатов, перцев, баклажанов и капусты

Фото: D-NEWS.ru
Обычный рис способен вернуть к жизни даже самую истощенную, мертвую землю. Вам не нужно покупать дорогие удобрения.

Все гениальное просто: крахмал, белки и микроэлементы, содержащиеся в рисе, служат идеальной пищей для почвенных бактерий и дождевых червей, которые перерабатывают органику в гумус — основу плодородия.

Проверенный способ — полив рисовой водой. Залейте стакан сырого риса 2-3 стаканами чистой воды, слейте мутную жидкость и оставьте ее в контейнере с неплотной крышкой на 2-3 дня при комнатной температуре.

За это время в ней размножатся молочнокислые бактерии. Перед поливом разбавьте концентрат в пропорции 1:10 обычной водой и пролейте грунт у корней растений. Рисовая вода содержит азот, фосфор, калий, а также кальций, магний и марганец, необходимые для роста культур.

Она особенно хороша для томатов, перцев, баклажанов и капусты. Применять такой полив можно не чаще раза в месяц. Результат не заставит себя ждать: уже через несколько недель почва станет более структурированной, влагоемкой и буквально «оживет» на глазах.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
