Выгоняем муравьев с дачи не на неделю, а до следующего лета: надежный способ

Чтобы выгнать муравьев с дачи не на неделю, а до следующего лета, нужно уничтожить не рабочих особей, а матку — именно она восстанавливает колонию заново.

Самый надежный способ — приманка с борной кислотой, которую муравьи сами относят в гнездо и кормят ею королеву. Смешайте 3 вареных желтка с 10 граммами борной кислоты и добавьте пол-ложки меда или варенья — в итоге получится рассыпчатая масса.

Раскладывайте приманку по 0,5 чайной ложки возле муравейника и на муравьиных тропах — за сезон колония вымирает полностью.

А вот бесполезные методы, которые тратят время: манка и пшено — муравьи их не едят, кипяток уничтожает только поверхностных особей, а соль делает землю непригодной для растений. Главное правило — не жалейте времени на поиск матки, и муравьи уйдут с вашего участка надолго.

