13 мая 2026 в 23:39

Многочисленные некрологи солдат вскрыли ужасное положение ВСУ под Купянском

РИА Новости: 129-й бригада ВСУ переживает колоссальные потери под Купянском

Фото: Социальные сети
Украинские силы несут огромные потери на северо-западе купянского района, сообщили российские силовые структуры РИА Новости. По их данным, речь идет о 129-й отдельной тяжелой механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, в которой сложилась особенно катастрофическая ситуация.

Многочисленные некрологи солдат 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ подтверждают колоссальные потери подразделения на северо-западе купянского района, — сообщил источник.

Собеседник агентства также отметил, что большинство уничтоженных военнослужащих оказались бывшими заключенными, мобилизованными из тюрем Днепропетровской области. Информация о текущем состоянии бригады и ее дальнейшем участии в боевых действиях уточняется.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что украинское командование вынуждено отправлять авиатехников на штурмовые позиции под Харьковом из-за острой нехватки личного состава для комплектации подразделений. По его словам, потери ВСУ очень серьезны, и это уже не первый случай, когда специалистов не по профилю бросают в бой.

До этого экс-депутат Верховной рады Игорь Марков отметил, что Украина, вероятно, не проявит интереса к возобновлению мирных переговоров с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский не готов к компромиссу, учитывая воинственные настроения Европы.

