День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 16:27

Экс-нардеп оценил вероятность перехода Москвы и Киева к мирным переговорам

Экс-нардеп Марков усомнился, что Украина вернется к мирным переговорам с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина, вероятно, не проявит интереса к возобновлению мирных переговоров с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский не готов к компромиссу, учитывая воинственные настроения Европы.

Мне кажется, не совсем правильно рассматривать заявления Зеленского о переговорах. Он сейчас является составной частью, острием копья европейского рейха, если так можно выразиться, который планирует полномасштабные боевые действия против России. Он не может действовать самостоятельно. Мы видим, как ЕС переходит на военные рельсы. Volkswagen собирается выпускать военную технику. По всей Европе строятся заводы по производству дронов. Поэтому я не верю, что Зеленский готов к мирному соглашению. Это все словоблудие, чтобы поддерживать иллюзию, что Киев еще может остановиться, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что выход из кризиса возможен благодаря решительным действиям российских военных, которые способны пробудить европейцев. С другой стороны, по мнению Маркова, конфликт может быть приостановлен. Однако, как отметил экс-депутат Рады, это будет лишь временное решение, пока Европа не найдет нового повода для конфронтации, не перегруппируется и не возобновит атаки.

Ситуация на той стадии: либо мы, либо они. К сожалению, я не вижу иных вариантов. Дай бог, чтобы я ошибался, но мы имеем дело с безумцами. По сути, немцы уже, я так понял, в своем воображении забрали себе Калининград. Финны смотрят на Карелию, японцы, наверное, на Курильские острова. Они считают, что могут вести себя подобным образом, а Россия никогда им не ответит. Мне кажется, что в этом их большая ошибка. Предполагаю, мы все-таки применим те виды вооружения, которые давно уже, на мой взгляд, надо применять, чтобы привести в чувство европейских отморозков, управляющих Зеленским, — заключил Марков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в зоне СВО возможно только тогда, когда Зеленский прикажет вывести ВСУ с территории российских регионов. Так представитель Кремля ответил на вопрос о шагах для урегулирования конфликта.

Мир
Россия
Украина
Владимир Зеленский
переговоры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объявил о начале «охоты на ведьм» в Киеве
Умер актер сериала «Жена олигарха»
Названа еще одна причина, почему США на самом деле давят на Зеленского
Воспитатель попыталась спрятать оторванный палец ребенка в колготках
«Европа на грани»: в Финляндии выступили с заявлением после слов Путина
Умер лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Лион»
Одна европейская страна закрыла пограничные переходы с Украиной
Газпромбанк накрыл масштабный сбой
Комбрига ВСУ внесли в перечень террористов
Российские бойцы впервые поразили редкую САУ ВСУ
Китай обошел санкции против Рубио с помощью одного иероглифа
«Громадная сила»: в Китае увидели сигнал Западу в российском «Сармате»
Незаконная сауна чуть не спалила многоэтажку в Томске
Двое пьяных бойцов ВСУ покинули часть и жестоко надругались над женщиной
Двое мужчин жестоко зарезали школьника в алтайском селе
Раскрыта неочевидная польза пения
Госдума одобрила списание долгов участникам СВО
Гастроли по РФ, слухи об алкогольной зависимости, брак: как живет Корикова
Госдума упростила оформление пьяных водителей
Немецкий депутат захотел приехать в Россию
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.