Украина, вероятно, не проявит интереса к возобновлению мирных переговоров с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский не готов к компромиссу, учитывая воинственные настроения Европы.

Мне кажется, не совсем правильно рассматривать заявления Зеленского о переговорах. Он сейчас является составной частью, острием копья европейского рейха, если так можно выразиться, который планирует полномасштабные боевые действия против России. Он не может действовать самостоятельно. Мы видим, как ЕС переходит на военные рельсы. Volkswagen собирается выпускать военную технику. По всей Европе строятся заводы по производству дронов. Поэтому я не верю, что Зеленский готов к мирному соглашению. Это все словоблудие, чтобы поддерживать иллюзию, что Киев еще может остановиться, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что выход из кризиса возможен благодаря решительным действиям российских военных, которые способны пробудить европейцев. С другой стороны, по мнению Маркова, конфликт может быть приостановлен. Однако, как отметил экс-депутат Рады, это будет лишь временное решение, пока Европа не найдет нового повода для конфронтации, не перегруппируется и не возобновит атаки.

Ситуация на той стадии: либо мы, либо они. К сожалению, я не вижу иных вариантов. Дай бог, чтобы я ошибался, но мы имеем дело с безумцами. По сути, немцы уже, я так понял, в своем воображении забрали себе Калининград. Финны смотрят на Карелию, японцы, наверное, на Курильские острова. Они считают, что могут вести себя подобным образом, а Россия никогда им не ответит. Мне кажется, что в этом их большая ошибка. Предполагаю, мы все-таки применим те виды вооружения, которые давно уже, на мой взгляд, надо применять, чтобы привести в чувство европейских отморозков, управляющих Зеленским, — заключил Марков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в зоне СВО возможно только тогда, когда Зеленский прикажет вывести ВСУ с территории российских регионов. Так представитель Кремля ответил на вопрос о шагах для урегулирования конфликта.