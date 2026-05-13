13 мая 2026 в 22:55

Стало известно, кто присутствовал на переговорах Путина с Руссефф

Президент России Владимир Путин провел встречу в Сенатском дворце Кремля с председателем Нового банка развития БРИКС (НБР) Дилмой Руссефф, прибывшей в Москву. Со стороны Российской Федерации в переговорах участвовали заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.

Открывая встречу, Руссефф передала российскому лидеру привет и слова уважения от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Она заметила, что для нее стала честью поездка в Россию и встреча с высшим руководством.

От имени Бразилии президент Лула да Силва передает Вам горячий привет, а также большое уважение, — добавила политик.

Детали переговоров не раскрываются. Однако эксперты связывают их с расширением финансового сотрудничества в рамках БРИКС.

Ранее состоялись телефонные переговоры Путина с председателем Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, который в настоящее время находится в Казани для участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменистанского стратегического партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

