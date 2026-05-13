Начальника ВСУ приговорили к пожизненному сроку после атаки на Белгородчину Начальник ВСУ Борщ заочно осужден за атаку на Белгородскую область в 2023 году

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил начальника штаба механизированного батальона ВСУ Александра Борща к пожизненному лишению свободы по делу об атаке на Белгородскую область в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Его признали виновным в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего гибель человека.

Согласно решению суда, первые шесть лет наказания фигурант должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски о возмещении имущественного ущерба и компенсации морального вреда на сумму свыше 2,7 млн рублей.

Суд установил, что 11 октября 2023 года по приказу и под руководством Борща с территории Волчанского района Харьковской области в направлении Белгородской области были запущены несколько беспилотников, оснащенные кумулятивными зарядами для РПГ-7. В результате атаки на приграничную территорию России один человек погиб, еще несколько получили ранения.

