Гладков подал в отставку: что известно, кто возглавит Белгородскую область

Гладков подал в отставку: что известно, кто возглавит Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня, 13 мая, ушел в отставку. Что об этом известно, кто его заменит?

Что известно об уходе Гладкова с должности губернатора, кто его заменит

Президент РФ Владимир Путин 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию.

Гладков возглавлял регион около пяти лет. 16 апреля он сообщил, что уходит в отпуск на две недели. 4 мая он продлил его еще на две недели, объяснив, что принял такое решение по рекомендации врачей.

«Дорогие друзья, продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей», — сообщил он тогда в соцсетях.

Следующее место работы Гладкова на настоящий момент неизвестно.

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева.

«Принять отставку губернатора Белгородской области Гладкова Вячеслава Владимировича по собственному желанию. Назначить Шуваева Александра Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Белгородской области», — говорится в указе президента РФ.

Александр Шуваев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Чем известен Шуваев

Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. Окончил Рязанское высшее военно-десантное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил им. М. В. Фрунзе.

С 2002 года проходил военную службу. В разные годы участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в конфликте в Южной Осетии, а также в операции в Сирии. В 2017 году возглавил 51-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Туле.

С 2022 года Шуваев участвовал в военной операции на Украине. Удостоен звания генерал-майора.

С января 2026 года занимал пост заместителя губернатора Иркутской области.

Шуваев удостоен звания Героя России. Также он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

Читайте также:

Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 13 мая, мог ли попасть в плен

Летняя жара до +25 градусов, грозы и ливни: погода в Москве в выходные

Отъезд из РФ, юбилей Пугачевой, отмены концертов: как живет Орбакайте