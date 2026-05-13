Суд в Бодруме поставил точку в деле убившего бывшую жену-россиянку литовца

Турецкий суд в Бодруме приговорил гражданина Литвы Андрея Кушлевича к двум пожизненным заключениям за умышленное убийство бывшей супруги россиянки Ирины Двизовой и ее дочери. Преступление было совершено осенью 2023 года, а в феврале 2026-го обвиняемого экстрадировали в Турцию из Германии, где его задержали в мае 2024 года, сообщило агентство DHA.

2-й суд Бодрума по тяжким уголовным делам приговорил Кушлевича к двум пожизненным срокам за умышленное убийство экс-супруги и ее дочери, — указано в сообщении.

Сам литовец на заседании отверг все обвинения, заявив, что на видеозаписях запечатлен не он, а другой человек. Его адвокат объявил о намерении подать апелляцию.

Тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны нашли 28 ноября 2023 года после пяти дней поисков. Тела женщины и подростка были завернуты в одеяла и брошены на обочине дороги.

Следователи установили, что Кушлевич, которому было запрещено приближаться к бывшей жене, провел в ее квартире после убийства почти пять часов и отмыл помещение. Затем он забрал их общего пятилетнего сына и уехал в Литву.

Мотивом конфликта стало намерение Двизовой лишить экс-супруга родительских прав. С 2017 года Кушлевич находился в розыске в России за побег из-под ареста. СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ранее Советский районный суд Брянска приговорил 52-летнего местного жителя к 13,5 года колонии строгого режима за убийство, совершенное в 2006 году. При этом сам фигурант настаивал на рассмотрении его дела судом присяжных.

