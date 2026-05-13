«Может подшаманить»: Зеленского призвали обратиться к гадалке Ермака Захарова: Зеленскому нужно обратиться к гадалке для борьбы с атаками на Украину

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит прибегнуть к услугам гадалки, с которой консультировался экс-глава его офиса Андрей Ермак, иронично заявила представитель МИД России Мария Захарова в ответ на жалобы политика на удары по инфраструктуре страны. Дипломат в своем Telegram-канале напомнила, что глава государства уже принимал абсурдные решения, и это станет только продолжением в серии.

Так пусть выпустит запрещающий указ. Делов-то: парад в Москве «разрешил», значит, и атаку с таким же успехом «отменит». Да и «гадалка» Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, освободилась — может подшаманить, — написала Захарова.

Речь идет о скандальном инциденте с Ермаком, о котором узнало украинское издание Hromadske. По его данным, политик переписывался с гадалкой по поводу назначения людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов обратил внимание, что общение с гадалками грозит Зеленскому проблемами во время будущей предвыборной кампании. По его словам, такие данные не придают политического веса украинскому руководству.