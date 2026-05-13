День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 22:35

«Может подшаманить»: Зеленского призвали обратиться к гадалке Ермака

Захарова: Зеленскому нужно обратиться к гадалке для борьбы с атаками на Украину

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит прибегнуть к услугам гадалки, с которой консультировался экс-глава его офиса Андрей Ермак, иронично заявила представитель МИД России Мария Захарова в ответ на жалобы политика на удары по инфраструктуре страны. Дипломат в своем Telegram-канале напомнила, что глава государства уже принимал абсурдные решения, и это станет только продолжением в серии.

Так пусть выпустит запрещающий указ. Делов-то: парад в Москве «разрешил», значит, и атаку с таким же успехом «отменит». Да и «гадалка» Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, освободилась — может подшаманить, — написала Захарова.

Речь идет о скандальном инциденте с Ермаком, о котором узнало украинское издание Hromadske. По его данным, политик переписывался с гадалкой по поводу назначения людей на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов обратил внимание, что общение с гадалками грозит Зеленскому проблемами во время будущей предвыборной кампании. По его словам, такие данные не придают политического веса украинскому руководству.

Власть
Мария Захарова
Владимир Зеленский
Андрей Ермак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Многочисленные некрологи солдат вскрыли ужасное положение ВСУ под Купянском
«Германию будет не спасти»: в ФРГ умоляют Мерца уйти в отставку
Убил пятерых за 15 секунд: как охранник отомстил байкерам под Егорьевском
Стало известно, кто присутствовал на переговорах Путина с Руссефф
Польская певица оконфузилась после вопроса об Израиле на Евровидении
«Может подшаманить»: Зеленского призвали обратиться к гадалке Ермака
Венгрия вызвала на «ковер» российского посла
Суд в Бодруме поставил точку в деле убившего бывшую жену-россиянку литовца
Профессии-убийцы: как выжить тем, кто работает на пределе
Совбез Ирана назвал Россию гарантом безопасности
Дача, отель или глэмпинг: сколько стоит, где искать, как арендовать
Начальника ВСУ приговорили к пожизненному сроку после атаки на Белгородчину
Минобороны подвело итоги налета БПЛА за последние семь часов
ФБР выявило массовый взлом роутеров в США
Клещевой энцефалит в 2026-м: самые опасные регионы РФ, что делать при укусе
Туристы начали массово «штурмовать» остров Эпштейна
«Секретный код Жириновского»: сбывается страшное пророчество о Зеленском
Утечка аммиака произошла на хладокомбинате в Челябинске
Юра Борисов играет Гамлета: первые кадры нового спектакля в МХТ Чехова
Врачи рассказали о состоянии ребенка, которому оторвало пальцы в детсаду
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.