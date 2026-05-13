Убил пятерых за 15 секунд: как охранник отомстил байкерам под Егорьевском

Десять лет назад под Егорьевском 27-летний охранник Илья Асеев застрелил из карабина пятерых байкеров. По версии следствия, он совершил преступление на почве внезапно возникшего конфликта. Что на самом деле стало причиной трагедии, какой срок получил убийца — в материале NEWS.ru.

Что известно об охраннике, застрелившем пятерых байкеров под Егорьевском

СМИ окрестили охранника Илью Асеева «егорьевским стрелком» после того, как он жестоко расправился с пятью байкерами в 2016 году. Молодой человек проживал в квартире матери в многоквартирном доме Егорьевска. У него не было постоянных отношений с девушками.

У мальчика было непростое детство. Отец бросил семью, когда Илье был всего год. Он не платил алименты бывшей супруге и не помогал, рассказала журналистам мать Асеева Татьяна, работавшая санитаркой.

«Отец Ильи провел 14 лет в местах лишения свободы. Он наградил сына вспыльчивым нравом. Мой ребенок раздражался по любому поводу», — заявила женщина Lenta.ru.

По ее словам, Илья учился в школе на четыре и пять. От алкоголя у него «сносило башню», поэтому он предпочитал не пить спиртное.

«На вечере встречи выпускников по пьяни Илья избил одноклассницу», — сказала мать в беседе с aif.ru.

В 2007 году Асеева призвали на службу в армию. Поcле дембеля он хотел пойти в патрульно-постовую службу, но его не взяли. Один из друзей помог ему устроиться на работу охранником в одном из элитных коттеджных поселков. Асеев приобрел ружье и проводил свободное время на охоте.

«Однажды он принес трех уток, селезня и уточку. Говорит мне: „Ощипывай!“ А я отказалась, жалко было. Пришлось ему самому щипать и разделывать. Я сварила, но есть не стала и велела ему больше дичь не приносить», — рассказала мать.

Что известно о мотоклубе, членов которого убил «егорьевский стрелок»

Мотоклуб «Дикие сердца» появился в Егорьевске в 1996 году. Он приобрел репутацию культурно-спортивного сообщества и со временем обзавелся собственным помещением, где собиралась молодежь. Члены мотоклуба участвовали в спортивных мероприятиях, которые поддерживали местные власти.

В гараже «Диких сердец» реставрировали и ремонтировали байки, а также машины. По словам свидетелей, Асеев увлекся мотоциклами. Он периодически посещал байкерские тусовки, но своего железного коня у него не было.

«С точки зрения байкерской иерархии он относился к самой низшей касте „сидушечников“», — рассказали местные жители «Коммерсанту».

Почему «егорьевский стрелок» убил байкеров

Деревня Челохово находится всего в шести километрах от Егорьевска на правой стороне реки Десны. По данным Следственного комитета РФ, 8 мая 2016 года рано утром недалеко от населенного пункта байкеры разбили палаточный лагерь и построили импровизированную сцену для празднования Дня Победы и открытия летнего мотосезона.

На ночевку остались только самые стойкие, согласившиеся охранять до следующего дня сцену, аппаратуру, мотоциклы и автомобили. Среди них были несколько мужчин и две девушки.

Согласно материалам уголовного дела, компания сплотилась благодаря припасенному спиртному. Асеев обратил внимание на одну из девушек. Она пришла на тусовку вместе с гражданским мужем, поэтому байкеры настойчиво посоветовали Илье не оказывать ей знаки внимания.

«После полуночи один из участников застолья объявил о начале своего дня рождения. Но Илья отказался поднять рюмку за здоровье байкера и заявил, что именинник для него никто», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета.

По словам свидетелей, за это виновник торжества отвесил Асееву оплеуху. Друзья байкера повалили молодого человека на землю и стали избивать. Между тем Асеев изложил свою версию событий на допросе.

«Меня избивали все мужчины, находившиеся на поляне, называя сукой и козлом. Один из них расстегнул ширинку и помочился на меня, а потом они все решили, что надо мной надругаются. При этом кто-то снимал происходящее на камеру мобильного телефона. От ударов я терял сознание, меня били, не жалея», — сказал он.

Как «егорьевский стрелок» убил байкеров

После избиения Асеев отправился домой, взял полуавтоматический карабин «Вепрь-12 Молот» с лазерным указателем, сел в машину и поехал обратно в лагерь. Вернувшись, он открыл огонь по байкерам, собравшимся у костра. За 15 секунд Асеев застрелил пять человек.

Илья оставил девушек в живых и попросил их отвезти его домой. Всю дорогу он непринужденно болтал с заложницами и вел себя так, как будто ничего не произошло.

«Расстреливать девушек я не собирался. Лишние жертвы мне ни к чему», — признался он в ходе допроса.

Какое наказание понес «егорьевский стрелок» за убийство байкеров под Егорьевском

После того как Асеев отпустил девушек, они сразу обратились в полицию. Правоохранительные органы ввели план «Перехват». Но долго искать мужчину не пришлось — полицейские обнаружили его спящим дома.

«Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Московской области предъявило Илье Асееву обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — рассказали в Следственном комитете.

Обвиняемый признался в содеянном, но не раскаялся. Асеев утверждал, что байкеры совершили в отношении него противоправные действия, а он лишь оборонялся. Молодой человек вел себя спокойно и хладнокровно на допросах.

По словам близких погибших, «егорьевский стрелок» на заседаниях суда даже не пытался извиниться. По информации СМИ, на теле обвиняемого не оказалось следов жестокого избиения, о котором он рассказал следователям.

20 ноября 2017 года решением Московского областного суда Асеева приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. Заседание проходило в закрытом режиме. Присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд также взыскал с него 15 млн рублей в качестве моральной компенсации родственникам потерпевших.

Впоследствии убийца обжаловал приговор в Верховном суде России, но ему отказали в смягчении вердикта и в пересмотре уголовного дела.

9 мая 2018 года Асеев покончил с собой в помещении санобработки заключенных СИЗО-12 в Зеленограде.

Почему охранник Асеев застрелил пятерых байкеров под Егорьевском

Люди совершают большинство преступлений под воздействием алкоголя или других психотропных веществ, рассказал в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов.

«Когда ломаются тормозные центры в мозгу, человек становится способен на то, что не может сделать трезвым. На мой взгляд, из 10 преступлений восемь совершают люди с измененным сознанием», — отметил Игнатов.

Любой человек, находящийся под воздействием алкоголя, опасен и может стать агрессивным, объяснил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. Предсказать поведение пьяного обиженного человека никак нельзя, подчеркнул он.

«Недавно в Курске был случай — выпивали случайные знакомые, женщина взяла нож и воткнула его мужчине в живот. Пить с незнакомыми людьми и тем более оскорблять их в процессе — это всегда путь к „приключениям“», — отметил Шуров.

Когда происходит сильнейшая интоксикация, мозг начинает работать по-другому, заметила в беседе с NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. Впоследствии человек может даже не вспомнить, что натворил под воздействием психоактивных веществ.

«Он может лечь спать или начать все крушить, потому что изменилось сознание. Люди в опьянении теряют контроль и перестают адекватно воспринимать реальность», — заключила психолог.

