Смертельное ДТП под Челябинском: кто ответит за смерть мамы с сыновьями

В Челябинской области в ДТП погибли 31-летняя мать и двое ее детей двух и пяти лет. Родственники и друзья утверждают, что предполагаемую виновницу происшествия всего сутки продержали в СИЗО, а потом и вовсе отпустили домой в соседний регион. Подробности трагедии — в материале NEWS.ru.

Как в Челябинской области погибла мать с двумя детьми

В субботу, 25 октября, в 11:30 на втором километре дороги «Обход с. Миасское» на территории Красноармейского района произошло ДТП, в котором погибли 31-летняя женщина и двое детей двух и пяти лет, которые находились в ее машине.

«По предварительной информации, водитель Lada Granta при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу транспортному средству и столкнулась с Mitsubishi Lancer, который от удара вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Howo», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области.

По данным местной прокуратуры, в отношении водителя Lada Granta возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Кем была погибшая в ДТП девушка

«Катюша была отличной мамой. Во время ДТП дети были в креслах, пристегнуты. Она не нарушала правил дорожного движения, ехала по главной, а виновница ее не пропустила», — рассказала корреспонденту NEWS.ru подруга погибшей девушки Елена.

Екатерина была очень светлым, отзывчивым и добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь, продолжила она. Родилась девушка в селе Попово, что находится примерно в 60 километрах от Челябинска.

«В тот день я приглашала ее в гости на день рождения сына, но Катенька сказала, что поедет к маме в село. Если бы мы знали, что так будет, я бы настояла, чтобы она ехала к нам», — сообщила собеседница NEWS.ru.

Так как младший сын Екатерины недавно пошел в детский сад, она сидела в декрете. Старший сынишка участвовал в конкурсе чтецов и даже получил за это грамоту, вспомнила женщина.

Как прошли похороны погибшей в ДТП девушки и ее сыновей

29 октября в селе Попово Екатерину и ее мальчиков похоронили. Все местные жители объединились, чтобы помочь родным семьи, например помогали собрать на похороны.

«У меня до сих пор перед глазами стоят три гроба: два маленьких и один большой. И муж Кати, стоящий на коленях, убивающийся и разрывающийся между тремя гробами. Нам всем жить с этой болью», — рассказала Елена.

Кем оказалась виновница смертельного ДТП

Подруга семьи Мария в беседе с NEWS.ru заметила, что виновница ДТП не раскаялась, от нее не было никакой помощи в организации похорон. По словам женщины, Нурлана (имя изменено) удалила свою страницу в социальных сетях. Дозвониться до экс-депутата, чтобы взять комментарий, корреспонденту NEWS.ru не удалось.

«Думаю, ее „отмазали“ по одной причине — она депутат [заксобрания] одного из населенных пунктов Курганской области, избиралась дважды. Мое мнение, что ей помогли избежать наказания при помощи взяток или хороших связей», — предположила Мария.

По словам родственников жертв, Нурлане 51 год, она живет в небольшой деревне Курганской области примерно в 140 километрах от Челябинска, имеет двоих детей. В СИЗО женщина не провела даже суток, а ее семья не принесла извинений и не выразила соболезнований, продолжила Мария. Суд назначил ей меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий.

Чего добиваются друзья и семья погибшей в ДТП девушки

Подруга Екатерины Татьяна в беседе с NEWS.ru заметила, что, если Нурлану признают виновной в ДТП с тремя жертвами, близкие погибшей семьи намерены требовать максимально возможного наказания.

«Суда пока не было. Я считаю, что нужно пересмотреть закон о ДТП. При умышленном бытовом убийстве дают больше лет, чем ей грозит сейчас. Муж Екатерины Артем и ее мама не могут прийти в себя», — заметила Татьяна.

Она отметила, что 33-летний супруг погибшей уже несколько дней принимает мощные успокоительные, которые никак не помогают. Он очень любил своих детей и жену.

«Сейчас он убитый горем отец и муж. На похоронах был как тень. Гибель Кати и мальчиков стала трагедией для нас, друзей и родственников. Ребята были очень активные, а Катя — замечательной подругой, мамой, женой, дочерью. Таких людей, как она, очень мало. Хочется, чтобы на расследование этой ситуации обратил внимание Александр Иванович Бастрыкин. Виновные должны быть наказаны», — сказала Татьяна.

