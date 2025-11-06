Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 01:00

Смертельное ДТП под Челябинском: кто ответит за смерть мамы с сыновьями

Экс-депутат убил троих в ДТП и теперь «отмажется»? Бастрыкина просят помочь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области в ДТП погибли 31-летняя мать и двое ее детей двух и пяти лет. Родственники и друзья утверждают, что предполагаемую виновницу происшествия всего сутки продержали в СИЗО, а потом и вовсе отпустили домой в соседний регион. Подробности трагедии — в материале NEWS.ru.

Как в Челябинской области погибла мать с двумя детьми

В субботу, 25 октября, в 11:30 на втором километре дороги «Обход с. Миасское» на территории Красноармейского района произошло ДТП, в котором погибли 31-летняя женщина и двое детей двух и пяти лет, которые находились в ее машине.

«По предварительной информации, водитель Lada Granta при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу транспортному средству и столкнулась с Mitsubishi Lancer, который от удара вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Howo», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области.

По данным местной прокуратуры, в отношении водителя Lada Granta возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Фото: t.me/ugibdd74*

Кем была погибшая в ДТП девушка

«Катюша была отличной мамой. Во время ДТП дети были в креслах, пристегнуты. Она не нарушала правил дорожного движения, ехала по главной, а виновница ее не пропустила», — рассказала корреспонденту NEWS.ru подруга погибшей девушки Елена.

Екатерина была очень светлым, отзывчивым и добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь, продолжила она. Родилась девушка в селе Попово, что находится примерно в 60 километрах от Челябинска.

«В тот день я приглашала ее в гости на день рождения сына, но Катенька сказала, что поедет к маме в село. Если бы мы знали, что так будет, я бы настояла, чтобы она ехала к нам», — сообщила собеседница NEWS.ru.

Так как младший сын Екатерины недавно пошел в детский сад, она сидела в декрете. Старший сынишка участвовал в конкурсе чтецов и даже получил за это грамоту, вспомнила женщина.

Как прошли похороны погибшей в ДТП девушки и ее сыновей

29 октября в селе Попово Екатерину и ее мальчиков похоронили. Все местные жители объединились, чтобы помочь родным семьи, например помогали собрать на похороны.

«У меня до сих пор перед глазами стоят три гроба: два маленьких и один большой. И муж Кати, стоящий на коленях, убивающийся и разрывающийся между тремя гробами. Нам всем жить с этой болью», — рассказала Елена.

Кем оказалась виновница смертельного ДТП

Подруга семьи Мария в беседе с NEWS.ru заметила, что виновница ДТП не раскаялась, от нее не было никакой помощи в организации похорон. По словам женщины, Нурлана (имя изменено) удалила свою страницу в социальных сетях. Дозвониться до экс-депутата, чтобы взять комментарий, корреспонденту NEWS.ru не удалось.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Думаю, ее „отмазали“ по одной причине — она депутат [заксобрания] одного из населенных пунктов Курганской области, избиралась дважды. Мое мнение, что ей помогли избежать наказания при помощи взяток или хороших связей», — предположила Мария.

По словам родственников жертв, Нурлане 51 год, она живет в небольшой деревне Курганской области примерно в 140 километрах от Челябинска, имеет двоих детей. В СИЗО женщина не провела даже суток, а ее семья не принесла извинений и не выразила соболезнований, продолжила Мария. Суд назначил ей меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий.

Чего добиваются друзья и семья погибшей в ДТП девушки

Подруга Екатерины Татьяна в беседе с NEWS.ru заметила, что, если Нурлану признают виновной в ДТП с тремя жертвами, близкие погибшей семьи намерены требовать максимально возможного наказания.

«Суда пока не было. Я считаю, что нужно пересмотреть закон о ДТП. При умышленном бытовом убийстве дают больше лет, чем ей грозит сейчас. Муж Екатерины Артем и ее мама не могут прийти в себя», — заметила Татьяна.

Она отметила, что 33-летний супруг погибшей уже несколько дней принимает мощные успокоительные, которые никак не помогают. Он очень любил своих детей и жену.

«Сейчас он убитый горем отец и муж. На похоронах был как тень. Гибель Кати и мальчиков стала трагедией для нас, друзей и родственников. Ребята были очень активные, а Катя — замечательной подругой, мамой, женой, дочерью. Таких людей, как она, очень мало. Хочется, чтобы на расследование этой ситуации обратил внимание Александр Иванович Бастрыкин. Виновные должны быть наказаны», — сказала Татьяна.

Читайте также:

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде

«В браке случился разлад»: муж задушил жену и устроил ДТП с ее трупом

ДТП
смерть детей
аварии
Челябинская область
смерть ребёнка
погибшие
трагедии
Бастрыкин
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС введет новые ограничения на шенгенские визы для россиян
Аэропорт Иваново закрыли
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Волгоградом
Фаза Луны сегодня, 6 ноября 2025 года. Идем на свидание и ведем переговоры
Путин раскрыл, чем заменить идеологию в формуле общности народов СССР
Смертельное ДТП под Челябинском: кто ответит за смерть мамы с сыновьями
Украинские беспилотники попытались атаковать девять регионов России
Российскому региону угрожает атака дронов
Российскую певицу внесли в базу «Миротворца»
В Польше назвали настоящие мотивы помощи ЕС Украине
Гороскоп на 6 ноября: Девам проявить таланты, а Стрельцам беречь здоровье
Трамп высказался по поводу победы Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
Махачкалинское «Динамо» переиграло ЦСКА в матче Кубка России
Приметы 6 ноября: Светоед — обряды от сглаза и прощание с солнцем
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 ноября 2025 года
Первый за 14 лет паром последовал из Трабзона в Сочи
Более 200 тысяч человек остались без электричества в Херсонской области
ВСУ атаковали село в российском регионе
Венгрия и Росатом начинают сооружение новых АЭС
Стали известны детали о состоянии здоровья чемпиона Большунова
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.