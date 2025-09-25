Сел с коронавирусом за руль: миллиардеру скостили срок за смертельное ДТП

Московский городской суд на полгода сократил срок для миллиардера Алексея Шепеля, виновного в смертельном ДТП трехлетней давности. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного процесса.

ДТП с девятью машинами

ДТП, виновником которого стал миллиардер, произошло в феврале 2022 года на Рублевском шоссе. Алексей Шепель, управляя автомобилем Mercedes на высокой скорости, выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с девятью автомобилями. Медики отмечали, что мужчина потерял сознание за рулем, в его крови не было обнаружено ни алкоголя, ни следов наркотиков. При этом выяснилось, что в момент ДТП Шепель был болен коронавирусом.

В результате аварии 20-летняя девушка, находившаяся в такси, получила тяжелейшие травмы, провела в коме 18 дней и скончалась. Водитель такси также получил серьезные повреждения и утратил трудоспособность. Еще один человек также признан пострадавшим.

«Дочь ехала в такси к стоматологу, удалить зуб, сидела сзади за водителем. У „Кунцевской“ была пробка, и Шепель, выезжая из „Москва-Сити“, врезался в них. Всего он собрал девять машин. Мне позвонил какой-то незнакомый юноша с номера Насти, спросил: «Вы мама? Ваша дочь попала в аварию». Мы с мужем сразу же поехали туда», — рассказывала мать погибшей девочки в интервью «Газете.Ru».

По словам женщины, водитель такси после аварии ослеп на один глаз и из-за этого потерял работу.

«Водитель, который был за рулем этого такси, ослеп на один глаз, у него были переломаны все ребра, больше он не может работать и обеспечивать семью. А мы потеряли свою дочь», — рассказывала мать жертвы ДТП.

Алексей Шепель, 2008 год Фото: Кавашкин Борис /ITAR-TASS

Знал о своих проблемах со здоровьем

Суд первой инстанции установил, что Шепель знал о своих хронических заболеваниях, но сел за руль, что и привело к аварии. Кроме того, следствие подтвердило, что водитель превышал скоростной режим в тот день.

«При поступлении состояние здоровья Шепеля было удовлетворительное, сознание ясное. Было проведено обследование, в результате которого необходимости в стационарном лечении не было. В ходе обследования ему сделали ПЦР-тест на ковид, результат оказался положительный», — говорил врач на допросе у следователя.

Первоначально ему назначили реальный срок лишения свободы, однако апелляционная инстанция заменила его на условное наказание. Это решение вызвало несогласие как у семьи погибшей девушки, так и у государственного обвинения.

Кассационный суд встал на сторону потерпевших, признав условное наказание чрезмерно мягким, и направил дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию. Дорогомиловский суд приговорил Шепеля к 3,5 года колонии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предлагал деньги, но не извинялся

Родители погибшей девушки заявили, что за все время расследования и судебных заседаний так и не получили от Шепеля извинений. Они отказались от предложенной денежной компенсации, настаивая исключительно на справедливом наказании.

«За все это время Шепель так и не принес нам извинений. Самое суровое наказание, которому его подвергли за смерть нашей дочери, — два месяца домашнего ареста, а так человек все это время живет совершенно спокойно. С его стороны были попытки договориться, нам предлагали деньги, но мы от них отказались и не пошли на мировое соглашение. Компенсация вреда нам действительно пришла — за день до нового суда. Но я считаю, что человеческую жизнь нельзя измерять деньгами. Мы хотим справедливого наказания», — заявляла мать.

Алексей Шепель является руководителем девелоперской компании S.Holding и одним из разработчиков федерального закона «О реновации». По данным журнала «Финанс», он занимал 197-е место в рейтинге 700 российских рублевых миллиардеров.

